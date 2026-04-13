Ремонт будинку після атаки РФ: посадовицю мерії Одеси підозрюють у недбалості

В Одесі посадовицю міськради підозрюють у недбалості під час ремонту будинку, пошкодженого через атаки. Збитки бюджету оцінюють у понад 420 тисяч гривень.

Як повідомили в обласній прокуратурі, у 2024 році міська влада уклала договір із будівельною компанією на капітальний ремонт 10-поверхового будинку в Пересипському районі Одеси. Загальна вартість робіт становила понад 2,5 мільйона гривень.

Зазначається. що посадовиця, яка відповідала за публічні закупівлі, неналежно перевірила розрахунок вартості ремонту. До ціни робіт безпідставно включили податок на додану вартість, хоча відновлення житла за бюджетні кошти звільняється від його сплати. У результаті зайво нараховані кошти перерахували підрядній компанії.

Правоохоронці вважають, що через службову недбалість бюджету завдано збитків на суму понад 420 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Одеській області бухгалтерці відділу освіти повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, її дії призвели до збитків бюджету на понад 1,6 мільйона гривень під час закупівлі паливних пелет для шкіл і дитячих садків.