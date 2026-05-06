«Я теж людина, мені страшно від вибухів»: на Полтавщині внаслідок російської атаки загинув нагороджений орденом газовик

Олександр Козін, фото групи «Нафтогаз»

Під час чергового обстрілу Полтавщини загинув Олександр Козін, 49-річний співробітник «Укргазвидобування».

Про це повідомляє Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Сергій Корецький зазначає, що Олександр був мужньою людиною адже неодноразово особисто ліквідовував наслідки ворожих ударів, власноруч гасив пожежі на об’єктах та перекривав пошкоджені трубопроводи, щоб забезпечити безперебійний видобуток енергоресурсів.

Нещодавно за героїзм під час аварійно-відновлювальних робіт Президент України відзначив його орденом «За заслуги» III ступеня. Виконуючи свою роботу під постійним прицілом військ РФ, Олександр ставив обов’язок вище за власну безпеку, пояснюючи свою позицію так:

«Я теж людина, мені страшно від вибухів. Але коли від наших дій залежить, чи буде газ у домівках — страх відступає».

Нагадаємо, що на Миколаївщині після атаки РФ безпілотниками на Воскресенську громаду загинула дівчина. Їй було 13 років.



