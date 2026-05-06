«Я теж людина, мені страшно від вибухів»: на Полтавщині внаслідок російської атаки загинув нагороджений орденом газовик
- Новини України
-
•
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
11:30, 06 травня, 2026
-
Під час чергового обстрілу Полтавщини загинув Олександр Козін, 49-річний співробітник «Укргазвидобування».
Про це повідомляє Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Сергій Корецький зазначає, що Олександр був мужньою людиною адже неодноразово особисто ліквідовував наслідки ворожих ударів, власноруч гасив пожежі на об’єктах та перекривав пошкоджені трубопроводи, щоб забезпечити безперебійний видобуток енергоресурсів.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Нещодавно за героїзм під час аварійно-відновлювальних робіт Президент України відзначив його орденом «За заслуги» III ступеня. Виконуючи свою роботу під постійним прицілом військ РФ, Олександр ставив обов’язок вище за власну безпеку, пояснюючи свою позицію так:
«Я теж людина, мені страшно від вибухів. Але коли від наших дій залежить, чи буде газ у домівках — страх відступає».
Нагадаємо, що на Миколаївщині після атаки РФ безпілотниками на Воскресенську громаду загинула дівчина. Їй було 13 років.
Останні новини про: загиблі українці
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.