У ресторані Первомайська виявили продаж алкоголю без ліцензії: підприємцю загрожує ₴215 тис штрафу

У ресторані Первомайська виявили нелегальний алкоголь. Ілюстративне фото istockphoto

У ресторані міста Первомайськ під час перевірки виявили продаж алкоголю без ліцензії та інші порушення, за що підприємцю загрожує штраф у розмірі 214,7 тисячі гривень.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області.

Податківці та поліцейські Миколаївщини зафіксували, що заклад працював без обліку товарних запасів, а також не проводив розрахунки через касовий апарат і не видавав чеки покупцям. Увесь знайдений алкоголь правоохоронці вилучили.

Перевірку провели на основі попереднього аналізу ризиків діяльності підприємства. Загалом податкова служба області продовжує моніторити роботу суб’єктів господарювання та нагадує про обов'язкове використання зареєстрованих касових апаратів (РРО/ПРРО) і офіційне працевлаштування робітників.

Нагадаємо, що у Миколаївській області мережу супермаркетів оштрафували на понад 6,6 мільйона гривень за порушення правил торгівлі алкоголем.