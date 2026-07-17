 У Миколаєві викрили заправку, яка торгувала пальним без ліцензії та не видавала чеки

  • пʼятниця

    17 липня, 2026

  • 28.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 28.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 17:08, 17 липня, 2026

У Миколаєві викрили заправку, яка торгувала пальним без ліцензії та не видавала чеки

У Миколаєві оштрафували нелегальну АЗС на ₴1,7 млн. Фото ДПС у Миколаївській областіУ Миколаєві оштрафували нелегальну АЗС на ₴1,7 млн. Фото ДПС у Миколаївській області

У Миколаєві податківці оштрафували нелегальну автозаправну станцію на суму понад 1,7 мільйона гривень за торгівлю пальним без ліцензії та інші порушення.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Під час перевірки фахівці управління контролю за підакцизними товарами встановили, що заправка працювала без дозвільних документів і не видавала покупцям чеки.

Окрім торгівлі пальним без відповідної ліцензії, податківці зафіксували порушення Податкового кодексу України, закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та норм трудового законодавства.

У Миколаєві оштрафували нелегальну АЗС на ₴1,7 млн. Фото ДПС у Миколаївській областіУ Миколаєві оштрафували нелегальну АЗС на ₴1,7 млн. Фото ДПС у Миколаївській області
У Миколаєві оштрафували нелегальну АЗС на ₴1,7 млн. Фото ДПС у Миколаївській областіУ Миколаєві оштрафували нелегальну АЗС на ₴1,7 млн. Фото ДПС у Миколаївській області

За даними відомства, перевірку провели на основі ризик-орієнтованого підходу після виявлення ознак високого ступеня ризику в діяльності заправної станції.

Нагадаємо, що на Миколаївщині на модульній автозаправці продавали пальне без ліцензії. За це власник АЗС має сплатити понад 700 тисяч гривень штрафу.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

ДПС донарахувала ₴1,2 млрд після перевірок імпортерів і продавців вживаних авто
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴78 млн ренти до бюджетів
Платники податків перерахували до держбюджету понад ₴94 млрд військового збору
Реклама
Читайте також:
новини
У «Казці» демонтували мозаїку всередині басейну навколо корабля «Буян», будівництво якого бюджету обійшлось у понад ₴6 млн

Аліса Мелікадамян
новини
У Миколаєві планують ремонтувати системи пожежної безпеки у багатоповерхівках: нині справні лише в 9 будинках

Альона Коханчук
новини
У Коблівській громаді змінюють мережу шкіл: два заклади приєднають до одного ліцею

Альона Коханчук
новини
У мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви у Миколаєві, яку знесли за ніч

Юлія Лук’яненко
новини
УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Платники податків перерахували до держбюджету понад ₴94 млрд військового збору
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴78 млн ренти до бюджетів
ДПС донарахувала ₴1,2 млрд після перевірок імпортерів і продавців вживаних авто

Голова наглядради водоканалу заявила, що вона «сам на сам» з кримінальною справою

У Миколаєві планують ремонтувати системи пожежної безпеки у багатоповерхівках

2 години тому

У мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви у Миколаєві, яку знесли за ніч

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні