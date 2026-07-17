У Миколаєві викрили заправку, яка торгувала пальним без ліцензії та не видавала чеки

У Миколаєві оштрафували нелегальну АЗС на ₴1,7 млн. Фото ДПС у Миколаївській області

У Миколаєві податківці оштрафували нелегальну автозаправну станцію на суму понад 1,7 мільйона гривень за торгівлю пальним без ліцензії та інші порушення.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Під час перевірки фахівці управління контролю за підакцизними товарами встановили, що заправка працювала без дозвільних документів і не видавала покупцям чеки.

Окрім торгівлі пальним без відповідної ліцензії, податківці зафіксували порушення Податкового кодексу України, закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та норм трудового законодавства.

У Миколаєві оштрафували нелегальну АЗС на ₴1,7 млн. Фото ДПС у Миколаївській області У Миколаєві оштрафували нелегальну АЗС на ₴1,7 млн. Фото ДПС у Миколаївській області

За даними відомства, перевірку провели на основі ризик-орієнтованого підходу після виявлення ознак високого ступеня ризику в діяльності заправної станції.

Нагадаємо, що на Миколаївщині на модульній автозаправці продавали пальне без ліцензії. За це власник АЗС має сплатити понад 700 тисяч гривень штрафу.