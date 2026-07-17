У Миколаєві викрили заправку, яка торгувала пальним без ліцензії та не видавала чеки
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Миколаєві податківці оштрафували нелегальну автозаправну станцію на суму понад 1,7 мільйона гривень за торгівлю пальним без ліцензії та інші порушення.
Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.
Під час перевірки фахівці управління контролю за підакцизними товарами встановили, що заправка працювала без дозвільних документів і не видавала покупцям чеки.
Окрім торгівлі пальним без відповідної ліцензії, податківці зафіксували порушення Податкового кодексу України, закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та норм трудового законодавства.
За даними відомства, перевірку провели на основі ризик-орієнтованого підходу після виявлення ознак високого ступеня ризику в діяльності заправної станції.
Нагадаємо, що на Миколаївщині на модульній автозаправці продавали пальне без ліцензії. За це власник АЗС має сплатити понад 700 тисяч гривень штрафу.
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