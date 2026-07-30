 Полум’я ледь не охопило житлові будинки: на Миколаївщині за добу виникло 36 пожеж

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Головна Новини Інциденти 12:04, 30 липня, 2026

Полум’я ледь не охопило житлові будинки: на Миколаївщині за добу виникло 36 пожеж

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби, 29 липня, у Миколаївській області виникло 36 пожеж, не пов'язаних із російськими атаками.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Найчастіше горіли сухостій, чагарники, пожнивні залишки та сміття на відкритих територіях і в житловому секторі.

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У селі Петропавлівське Горохівської громади вогонь із сухої трави ледь не перекинувся на житлові будинки та господарські споруди. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум'я та врятувати три житлові будинки.

Найбільше пожеж сталося в Миколаївському районі — 11. Ще 10 виникли в Миколаєві, вісім — у Баштанському районі, чотири — у Вознесенському та три — у Первомайському. Загальна площа, пройдена вогнем, перевищила 18 гектарів.

До ліквідації пожеж, окрім підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, залучалися місцеві пожежні команди.

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Загалом від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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