Жители Вены продолжают отдавать дань памяти погибшим в результате террористического акта, произошедшего 2 ноября, который унес жизни четырех человек.

Об этом сообщает Укринформ.

В четверг представители 14 религиозных конфессий, в том числе имамы, устроили молитвенное шествие памяти по местам в центре Вены, где были совершены нападения. Этим они продемонстрировали солидарный ответ на атаку против австрийского общества, подчеркивая, что ненависть, насилие и убийства не могут совершаться во имя Бога.

Ближе к вечеру прошла акция памяти, организованная представителями еврейской и мусульманской общин. Несмотря на стремительное распространение COVID-19 (за прошедшие сутки в Австрии зафиксированы рекордные 7,5 тыс. заражений, из которых более 1200 в Вене), почтить память погибших пришли многие сотни людей.

Акция под лозунгом «Мы не позволим расколоть наше общество» состоялась возле церкви Святого Рупрехта, неподалеку от которой убийца расстреливал людей из автомата.

Места, где пули террориста попадали в мирных граждан, все еще видны по значкам криминалистов на мостовой и асфальте. Сейчас они уже почти полностью заставлены сотнями свечей, венков и цветов.

Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.

Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.