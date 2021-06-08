По словам автора, высота свалки на фото - размером с 5-этажный дом

Житель Николаева Владимир Смирнов опубликовал снимки городского полигона твердых бытовых отходов, сделанные с высоты птичьего полета.

Снимки николаевец опубликовал в группе «Моє місто Миколаїв» в социальной сети Facebook.

«Хочу представить Вашему вниманию Николаевскую городскую свалку, которая «плавно» сжирает всё вокруг. Что скажете?», - написал Владимир Смирнов.

Кроме того, в своем Instagram он также опубликовал видеозапись с полигона ТБО.

В комментариях к данной публикации пользователи отметили целесообразность строительства завода по переработке мусора.

«Ого… даже не знал, что там такое. Да, реально завода давно не хватает… Я, конечно, сминаю бутылки пластиковые и по максимуму их маме на молоко отдаю, но все равно мы уже почти Львов с Садовым», - написал пользователь Тоха Сваровски. «Завод конечно построить у наших депутатов денег нет. А вот флаг поставить за 27 миллионов это пожалуйста. Воровство и отмывание денег… Для людей когда уже начнут что то делать?!», - написала Виктория Скарлат.

Жительница Николаева Анна Григорьева, комментируя эту публикацию, отметила, что подобная ситуация со свалкой в микрорайоне Терновка в Центральном районе:

«Скоро у нас будет точно также, благодаря бездействию местных жителей и представителей городской власти. Размеры терновской свалки уже тоже поражают воображение. Наверное, опомнятся, только, когда уже прямо во дворы начнут мусор свозить и сбрасывать», - написала она.

Как известно, николаевская городская свалка заполнена на 92% и сможет принять еще 865 тысяч тонн отходов.

В марте 2021 года заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александр Брыжатый, отвечая на вопрос журналиста о том, какие меры предприняты Департаментом в 2020 году с целью улучшения работы в сфере обращения с отходами, рассказал о работах по изучению морфологии бытовых отходов.

Он также сообщил, что предприятием «Николаевкоммунтранс» была приобретена за собственный счет 1 машина для сбора мусора, а Департамент приобрел машину для сбора мусора из контейнеров углубленного типа.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает приоритетом своей команды внедрение в Николаеве раздельного сбора мусора.