LEVCHYK SPECTRUM HUB: У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

10 листопада у Миколаєві офіційно відкрили центр безоплатної підтримки сімей, які виховують дітей із розладами спектра аутизму — LEVCHYK SPECTRUM HUB.

З екскурсією на місці побувала кореспондентка «МикВісті».

Що таке LEVCHYK SPECTRUM HUВ?

Як розповіла керівниця проєктів та програм напряму «Допомога дітям» фонду Future for Ukraine (FFU) Ольга Глюза, центр LEVCHYK SPECTRUM HUB поки що знаходиться на початковому етапі. Він вже відпрацював два тижні. Цей час фахівці Хабу використали для того, щоб познайомитися з родинами, побудувати довіру та комфортну атмосферу з дітьми, визначити їхні потреби та розробити індивідуальні програми розвитку важливих життєвих навичок.

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

Основна програма триватиме шість місяців: після перших трьох місяців методисти відстежать динаміку змін і адаптують підхід відповідно до потреб та вподобань дитини. Батьки можуть долучатися до занять, аби інтегруватися у процес навчання.

Керівниця проєктів та програм напряму «Допомога дітям» фонду Future for Ukraine (FFU) Ольга Глюза. Фото: «МикВісті»

Загалом Центр має 4 кабінети, де працюють психологи, які надають послуги ABA-терапії. ABA-терапія є одним з методів поведінкової корекції дітей із розладами аутистичного спектра (РАС), які мають виражену затримку мовлення та затримку психомоторного розвитку. Цей метод базується на принципах зміни поведінки дитини, коли спеціаліст використовує позитивне заохочення, замість примусу та тиску. Такий підхід допомагає навчити її адекватно відповідати на зовнішні подразники. Також Хаб оснащений кімнатою реабілітолога сенсорної інтеграції і окремим кабінет логопеда. Усі заняття, зокрема і допомога спеціалістів у просторі є повністю безоплатними.

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

LEVCHYK SPECTRUM HUB надає послуги дітям віком від 2 до 12 років, хоча найчастіше поки що у групі зустрічається вікова категорія від 3 до 10 років. Наразі триває добір родин: із запланованих 50 дітей у центрі вже займаються 36.

Записатися до Центру можна, як телефоном, так і особисто, подавши заявку. Щоб стати бенефіціаром, обов’язково потрібно надати лікарську довідку про діагностований у дитини аутизм і заповнити необхідні документи, що дають згоду батьків на проведення занять. Довідка про статус внутрішньо-переміщеної особи не потрібна.

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

За словами Ольги Глюзи, Хаб пропрацював основні алгоритми для різних надзвичайних ситуацій, враховуючи сьогоднішні виклики війни. Він має укриття недалеко від хабу та оснащений Eco Flow на випадки відключення світла.

Ткаченко Світлана. Фото: «МикВісті»

Ткаченко Світлана, мати дитини, яка вже користується послугами центру, поділилася своїми позитивними враженнями:

— Три години моя дитина відвідує цей центр, адже йому в садочку важко. Подобається все. Я рекомендую, тому що, в садочку наприклад, немає спеціалістів, які знають, як з такими дітками себе вести, як їх зайняти. А тут фахівці все знають, вони спеціально цьому навчалися. Дуже рада, що такий заклад є. Тим паче усе безоплатно, — розповіла вона.

Водночас жінка зауважила, що держава лише починає формувати системний підхід до роботи з дітьми в аутистичному спектрі. Тому такі центри потрібно розвивати, адже кількість дітей із подібними потребами зростає.

Реклама

Чому саме Миколаїв та які майбутні плани розвитку?

LEVCHYK SPECTRUM HUB у Миколаєві став другим подібним центром в Україні. Перший Хаб відкрили у Львові ще у 2023 році завдяки фонду Future for Ukraine, щоб підтримати родини ВПО з дітьми, у яких діагностували розлади спектра аутизму, і надати безоплатні корекційні заняття.

Тепер такий же центр задіяв і в Миколаєві, завдяки спільним зусиллям FFU, Миколаївської міської ради та партнерської підтримки Nova Ukraine.

Заступник міського голови Анатолій Петров. Фото: «МикВісті»

Заступник міського голови Анатолій Петров розповів, що відкриття центру саме у нашому місті стало можливим завдяки унікальній угоді, на яку пішла громада та фонд:

— Цей проєкт був дуже унікальним, тому що не одна громада не пішла на ті кроки, на які пішли ми. Ми підписали з фондом Future for Ukraine меморандум і з нашого боку пообіцяли: ми надаємо приміщення, ми зробимо ремонт, ми оплачуємо комунальні послуги, ми зробимо відділення центру реабілітації для дітей з інвалідністю, а фонд оплачує з свого боку працівникам заробітні плати, — розповів він.

Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва. Фото: «МикВісті»

Відкриття відвідала також і директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва, яка наголосила на важливості створення подібних закладів у регіоні.

— Такі центри мають працювати. Ті послуги, які тут надаються дітям, це унікальний момент — таких послуг у місті Миколаєві навіть у центрі просто немає. Цей хаб — перший і єдиний. Сподіваюся, що це буде мережа таких центрів і по місту, і по області, адже є достатньо дітей, які сьогодні потребують такої підтримки, — підкреслила Оксана Єльчієва.

Генеральна директорка фонду Future for Ukraine Ганна Ковальова додала, що центр також розробляє програму підтримки для батьків і продовжуватиме навчання спеціалістів, вдосконалення їхніх навичок і подальше розширення діяльності центру.

Генеральна директорка фонду Future for Ukraine Ганна Ковальова. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили LEVCHYK SPECTRUM HUB для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Миколаївська обласна рада звернеться до Кабміну з проханням повернути дітей із Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації до рідного приміщення в Миколаєві. Зараз вихованці тимчасово проживають у Антонівському мистецькому ліцеї, куди їх евакуювали на початку повномасштабного вторгнення.