Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Антонівський мистецький ліцей. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська обласна рада звернеться до Кабміну з проханням повернути дітей із Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації до рідного приміщення в Миколаєві. Зараз вихованці тимчасово проживають у Антонівському мистецькому ліцеї, куди їх евакуювали на початку повномасштабного вторгнення.

Питання щодо звернення підтримали члени депутатської комісії з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності Миколаївської обласної ради, повідомляють «МикВісті».

Ініціював звернення заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв. Під час засідання він наголосив на необхідності перегляду чинних обмежень, які не дозволяють розміщувати дітей цілодобово у 100-кілометровій зоні від бойових дій.

«Ми відвідували Антонівський мистецький ліцей і бачили, в яких умовах зараз перебувають діти з нашого центру. Ми помітили певний дисонанс між умовами самого ліцею і тим, що мають діти. Ми обговорювали це питання з обласною адміністрацією, керівництвом облради та головою профільної комісії. Прийшли до висновку, що потрібно звернутися до Кабміну, щоб вирішити проблему цього так званого «дитячого туризму»», — сказав Денис Андрєєв.

За словами Дениса Андрєєва, сьогодні звичайні школи в області працюють за умови наявності укриттів та дотримання всіх заходів безпеки, тож повернення дітей до Миколаєва є можливим.

«Ми фактично живимо і всі наші діти ходять в школи. Ми всі можемо забезпечувати, школи відкриваються при забезпеченні всіх заходів безпеки та укриттів», — додав він.

Директорка Служби у справах дітей Миколаївської ОВА Ірина Пономарьова зазначила, що не варто порівнювати зі звичайними школами, адже там не навчаються цілодобово. Вона також зазначила, що вже просили дозволу залишитись дітям у Миколаєві, але не дозволили.

«Цю норму так і не прибрали через застереження військових. Оскільки ракети КАБи так швидко летять, що діти не встигнуть спуститися в укриття саме в 100-кілометровій зоні. Тому цю норму не приберуть. І ми виносили на нашу робочу групу, щоб надати саме Миколаївському центру залишитись. Але військовим командуванням не дозволено», — зазначила Ірина Пономарьова.

Однак Денис Андрєєв наголосив, що постанова приймалася ще у 2022 році, тоді були інші безпекові умови. Тож комісія доручила голові обласної ради підготувати звернення до Кабміну з проханням переглянути постанову №546, яка визначає порядок переміщення дітей за межі стокілометрової зони, щоб оновити її відповідно до нинішніх умов і потреб.

Раніше повідомлялося, що дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.

Зазначається, що крім порушень прав евакуйованих дітей, подібна ситуація з дотриманням прав учнів приймаючих закладів. Зокрема, були виявлені недоліки щодо забезпечення права дітей на життя та безпеку, гідність, достатнє та безпечне харчування.

Однак директорка Антонівського мистецького ліцею у Миколаївській області заперечила заяву про те, що евакуйованих дітей не пускають в укриття.

При цьому керівниця департаменту освіти Алла Веліховська зауважила, що невідомо, кого саме опитувала моніторингова група і хто конкретно не спускався до укриття. Водночас після перевірок обласної ради в укриття тепер ходять усі діти.

Нагадаємо, очільниця департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська звинуватила медіа у розголосі щодо результатів перевірки інтернатів, яку місяць тому провели представники Офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини, виявивши там велику кількість порушень.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.