Российские власти полностью уничтожили политические права, сделали невозможной оппозиционную политическую деятельность и преследуют любые проявления инакомыслия на территории оккупированного Крыма.

Об этом свидетельствует ежегодный отчет Freedom House «Свобода в мире 2020».

По данным отчета, рейтинг свободы в Крыму установлен на уровне «8» из 100 возможных. Среди всех оцененных стран и территорий оккупированный полуостров оказался на 12 месте с конца.

Кроме того Крым оказался в тройке стран и территорий с худшим показателем политических прав.

— Этому, в частности, способствовали организованные Россией притеснения украинской и крымскотатарской общин для искусственного изменения этнического состава населения в пользу россиян, - говорится в отчете.

Также отчет содержит отдельный раздел о неподконтрольном украинскому правительству Восточном Донбассе, который получил рейтинг 5/100 и занял место в последней десятке стран и территорий мира по уровню прав и свобод.

На рейтинг свободы оккупированного Донбасса негативно повлияли притеснения украинского языка и идентичности в целом.

— В отчете отмечается полное отсутствие верховенства права и несоблюдение гражданских свобод, ограничение свободы СМИ, аресты за сообщения в соцсетях и тотальный контроль политической жизни со стороны сепаратистов и России.

Напомним, ранее Всемирный конгресс украинцев призвал новое правительство во главе с Денисом Шмыгалем придерживаться существующего курса реформ и евроатлантического направления.

Накануне новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, ведь там живут украинцы, а Крым — это Украина. Однако впоследствии, после того, как на него обрушилась критика, он уточнил, что правительство не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.

Оккупационная «власть» Крыма не советует людям на полуострове рассчитывать на поставку воды с материковой части Украины.