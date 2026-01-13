Домбровська вважає, що мер «залишив Миколаїв у темряві», а відключення вуличних ліхтарів несе загрозу, Сєнкевич просить її зупинитись

Миколаїв вночі. Фото: МикВісті

Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська заявила, що повне вимкнення вуличного світла нібито заради економії створює реальну загрозу життю людей у місті. Також вона публічно звернулася до міського голови Олександра Сєнкевича, звинувативши міську владу у непрозорих закупівлях LED-ламп та згадавши справу щодо корупції у сфері вуличного освітлення.

Про це вона написала у своєму дописі в Facebook, коментуючи загибель 25-річної жінки, яку 10 січня збили автомобілем.

За словами депутатки, хоча на дії конкретного водія та пішохода вплинути складно, місто може і повинно відповідати за безпеку на вулицях через якісну інфраструктуру — зокрема, належне освітлення.

«Скільки ще потрібно таких трагедій, щоб зрозуміти: повне відключення вуличного освітлення у Миколаєві під приводом нібито економії — це пряма загроза життю людей? Олександр Сєнкевич, ви так прагнете економити на вуличному освітленні? Чому ж тоді під слідством перебуває керівник комунального підприємства через закупівлі вуличних LED-ламп? Тут ви не економите?», — звернулася до мера Тетяна Домбровська.

У коментарях до її допису відповів сам міський голова Олександр Сєнкевич. Він наголосив, що вимкнення вуличного освітлення не є рішенням міської влади з міркувань економії, а продиктоване складною енергетичною ситуацією в країні.

«Відключення вуличного освітлення — це не «економія» і не чиєсь рішення «залишити місто в темряві». Це вимушена вимога, продиктована енергетичною ситуацією, щоб у жителів загалом було електропостачання. Ви добре знаєте, що такі рішення ухвалюються не з політичних міркувань і не з чиєїсь примхи», — відповів на допис Олександр Сєнкевич.

Водночас міський голова звинуватив депутатку у політичних маніпуляціях та заявив, що використання трагедії для критики влади є неприпустимим.

«Але є межа, яку не можна переходити. Використовувати смерть людини для політичних маніпуляцій — неприпустимо. Зупиніться. Бо в гонитві за гучною критикою дуже легко втратити людське обличчя», — зазначив мер.

Після цього Тетяна Домбровська знову відповіла меру, наголосивши, що справжня економія могла б бути досягнута через прозорі закупівлі сучасного освітлення. Вона також нагадала, що підрядник у справі про закупівлю LED-ламп визнав провину та компенсував громаді 7,3 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що на період дії погодинних відключень у Миколаєві тимчасово вимикають вуличне освітлення, аби «зменшити навантаження на мережу».

Нагадаємо, що минулого тижня прокуратура Миколаївської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох директорів приватних підприємств, яких підозрюють в участі у корупційній схемі під час закупівлі LED-світильників і матеріалів для ремонту електромереж у Миколаєві. Всі збитки місту вони вже відшкодували.

Повідомлялося, що колишній директор комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» Олександр Урсолов відповідав за проведення закупівель і дотримання законності на підприємстві. За версією слідства, через неналежне виконання своїх обов’язків він не зупинив протиправні дії посадовців «ГДМБ», унаслідок чого місцевий бюджет Миколаєва зазнав збитків. Зокрема, йдеться про два тендери на суми 3,8 млн та 2,47 млн гривень, у яких фігурують компанії ТОВ «Торнадо-А» і ТОВ «БК Базисбудресурс».

У результаті таких дій підприємства отримували неправомірні «відкати» з переплаченої суми, а територіальній громаді Миколаєва, за підрахунками правоохоронців, завдали збитків на 7,3 мільйона гривень.

У прокуратурі додають, що під час досудового розслідування обвинувачені повністю відшкодували завдані збитки.

У листопаді 2025 року Олександру Урсолову змінили оголошену підозру.

Відомо, що 19 серпня посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість». Однак у ході досудового розслідування слідство дійшло висновку, що дії керівника мали ознаки умислу, а не халатності.

Раніше Вітовський районний суд Миколаївської області відмовив прокуратурі у продовженні відсторонення від посади директора комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» Олександра Урсолова.

Корупція на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.

15 квітня Вітовський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйона гривень. Як виявилось під час засідання, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва у вересні 2024 року погодив тендер на придбання 65 шаф вуличного освітлення із завищеною ціною.

А також суд ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного Василя Процишина. Однак на засідання 22 квітня Процишин не зʼявився. На суді стало відомо, що його місцезнаходження наразі невідомо, але державний кордон він не перетинав. Станом на кінець квітня підозрюваний бізнесмен Василь Процишин продовжував переховуватись від слідства.

«МикВісті» раніше повідомили про нові докази у справі — на відео з камер спостереження зафіксовано момент передачі коштів посадовцю КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ).

Варто зазначити, що в рамках даного кримінального провадження миколаївські правоохоронці провели ряд обшуків на фірмах та підприємствах, пов’язаних із реалізацією тендерних схем КП.

Зокрема стало відомо, що обшуки пройшли в АТ «Миколаївобленерго» в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію електромереж. А також на КП «Миколаївводоканал», де підозрюють можливі розтрати на укладанні енергосервісних договорів з обслуговування об’єктів водопостачання.