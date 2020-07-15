Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк осудил попытки осуществить ревизию законодательства о государственном языке.

Об этом он написал в своем Facebook 15 июля.

«Эта инициатива, как и обжалования в Конституционном суде Украины закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», является прямым наступлением вражеской пятой колонны против Украины», — подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что скандальный законопроект депутата Бужанского и вся кампания против украинского языка базируется на кремлевских подходах.

«Наш закон о государственном языке начал действовать ровно год назад. 16 июля Украина будет отмечать тридцатую годовщину провозглашения Декларации о государственном суверенитете. Расправа над украинским языком не случайно происходит именно в эти дни», — написал политик.

Он отметил, что поддерживает «всех, кто противодействует этому антиукраинскому шабашу».

«Будем защищать Конституцию и закон о государственном языке, принятие которого инициировали представители «Народного фронта» в прошлом созыве Верховной Рады Украины», — отметил он.

Арсений Яценюк выразил поддержку призыву Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, который обратился к народным депутатам не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях» (№ 2362).

Напомним, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает против законопроекта №2362 нардепа Максима Бужанского, который может отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке.