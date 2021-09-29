Народный депутат Артем Чорноморов, избранный по округу № 131 в Николаевской области, выразил поддержку коллективу госпредприятия «Зори над Бугом» и призвал этом депутатов облсовета вмешаться в ситуацию.

Свою позицию нардеп озвучил на сессии областного совета в среду, 29 сентября, передает корреспондент НикВести.

Он подчеркнул, что данный вопрос не является политическим, а Юрий Елинеский, руководивший хозяйством на протяжении 18 лет, доказал свой профессионализм достижениями предприятия.

— В первую очередь, я хотел бы сказать, что данный вопрос не имеет цвета партии, лозунгов и никакого политического окраса. Это вопрос справедливости и благополучия людей, которые работают в этом хозяйстве. Большинство из вас имеют прямое отношение к аграрному сектору Николаевской области. И я считаю, что никто из вас не ставит под сомнение профессионализм Елиневского Юрия Юрьевича, который на протяжении 18 лет доказывал это в академии аграрных наук. Доказывал своими достижениями в науке и экономическими показателями как на уровне области, так и всего государства. «Зори над Бугом» входят в десятку лучших предприятий Национальной академии аграрных наук на сегодняшний день. Это показательное предприятие, которое всегда помогало и области, и громаде, в которой находится, и даже Николаевскому зоопарку, по людской доброте, в сложные времена, — сказал Артем Чорноморов.

Народный депутат сообщил, что члены комитета Верховной Рады по аграрным вопросам единогласно поддержали обращение к руководству НААН и правоохранительным органам, чтобы разобраться в ситуации.

— Чтобы разобраться, как в конкурсе победил человек, не имеющий никакого отношения к сельскому хозяйству. Это возмущение, поскольку мы как члены агарного комитета понимаем, что творится в аграрной академии, — добавил он.

Нардеп также убежден в том, что комитет ВРУ поддержит создание временной следственной комиссии, которая возьмет под депутатский контроль все рейдерские захваты, которые происходят в стране.

Как сообщалось, ранее сотрудники госпредприятия в селе Ястребиново Вознесенского района заблокировали работу хозяйства из-за назначения нового директора.

После этого Артем Чорноморов направил депутатское обращение в Национальную академию аграрных наук Украины по поводу конкурса по определению директора опытного хозяйства «Зори над Бугом» в Николаевской области.

На сессии коллектив опытного хозяйства «Зори над Бугом» также обратился к депутатам Николаевского облсовета с просьбой вмешаться в ситуацию с назначением нового директора Сергея Коцюбы.