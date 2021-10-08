В Национальной службе здоровья Украины сообщили, что не имеют права заключить договор с Южноукраинской городской больницей по «ковидному» пакету, поскольку Минздрав не включил ее в перечень госпитальных баз для лечения COVID-19.

Об этом НикВести рассказали в НСЗУ.

Перечень больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, разрабатывает Министерство здравоохранения и утверждает руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни.

Как пояснили в НСЗУ, Южноукраинскую больницу не включили ни в один из списков — первой, второй волн или резервных учреждений.

— В обновленном Перечне от 7 октября 2021 Южноукраинской городской многопрофильной больницы нет — ни в первой, ни во второй волне, ни среди резервных учреждений. Согласно этому, НСЗУ не может заключить договор с этой больницей. А маршруты пациентов на уровне региона должны разрабатывать, учитывая актуальный перечень заведений, определенных для госпитализации. То есть пациентов с коронавирусом должны лечить в учреждениях, имеющих соответствующий договор с НСЗУ, — отметили в службе.

Ранее сообщалось, что жителей Южноукраинска, нуждающихся в госпитализации в связи с заболеванием коронавирусом, вынуждены везти в Вознесенск, Первомайск и Николаев.

Напомним, что летом Южноукраинская городская больница осталась практически без финансирования, дыры закрывали из горбюджета, а медики, работающие с «ковидными» пациентами, за все время эпидемии только единожды получили заслуженную надбавку в 300%.

По словам медиков, они обращались в управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, однако реакции не получили. В свою очередь, в управлении здравоохранения Николаевской ОГА говорят, что не слышали о проблемах в Южноукраинской больнице, где уволилось все руководство и бухгалтерия, а медики, работающие с COVID-19 не получали надбавок.

В отношении бывшего директора Южноукраинской городской клинической больницы Людмилы Левченко открыли уголовное производство по факту безосновательного начисления надбавок в 300% сотрудникам учреждения, не имеющим отношения к работе с COVID-19. При этом, медики, непосредственно работающие с «ковидными» больными, не получали доплат в 300%.

При этом в Южноукраинской городской клинической больнице, а также исполкоме городского совета утверждают, что ставили в известность управление здравоохранения Николаевской ОГА о проблемах медучреждения.

В свою очередь глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким утверждал, что знал о ситуации, которая сложилась в Южноукраинской городской клинической больнице. По его мнению, в проблемах было виновато руководство учреждения, которое раздуло штат и не отработало заключение пакетов с НСЗУ.