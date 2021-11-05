Члены депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам законности и гласности рекомендовали разработать программу противодействия домашнему насилию.

Об этом шла речь на заседании комиссии в пятницу, 5 ноября, пишут НикВести.

Директор николаевского Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук представила депутатам проект решения о внесении изменений в программу «Молодежная политика на 2019-2021 годы». Изменения предусматривают финансирование потребностей Центра для пострадавших от домашнего насилия или насилия по половому признаку

— Изменения относятся к содержанию Центра социальных служб в части создания специализованных служб поддержки пострадавших от домашнего насилия или насилия по половому признаку. В Николаеве было выделено помещение для создания приюта и центра для детей, которые подверглись какому-либо виду насилия. Были проведены ремонтные работы. Мы готовы к запуску, нам нужны штатные единицы, которые будут там работать, оплата коммунальных услуг и содержание помещения, — пояснила Вера Гончарук.

Депутаты поддержали такой проект решения. При этом глава комиссии Елена Киселева отметила, что Николаев нуждается в отдельной программе, которая регулировала бы данные вопросы.

— У нас центр занимается предоставлением социальных услуг всем категориям населения, которые в этом нуждаются. В основном, Вера (Гончарук, — прим.) сотрудничает с семьями, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, людьми, детьми, которые подвергаются насилию. Но это находится у нас в разделе программы «Молодежная политика». Предлагаю поддержать проект (решения, — прим.). Но на следующий год, если у вас будет время и желание, разработайте отдельную программу. Потому что это пласт работ, который Николаевский горсовет должен исполнять, исходя из делегированных полномочий. Данному направлению важно уделять больше внимания. У нас может существовать программа поддержки спорта, а поддержка людей находится в разделе программы «Молодежная политика». А это более узкое направление, потому рекомендуем вам разработать отдельную программу, — сказала Елена Киселева.

Вера Гончарук добавила, что в городе должна существовать отдельная программа и согласно закону о противодействии домашнему насилию. В итоге члены комиссии поддержали такую инициативу.

Ранее сообщалось, что в центре поддержки людей, пострадавших от домашнего насилия, который находится в Николаеве, будет работать приют и «зеленые комнаты».

21 апреля сообщалось, что в Николаеве заработал дневной Центр социально-психологической помощи для людей, пострадавших от домашнего насилия.

В марте к членам комиссии по социально-гуманитарным вопросам обратилась директор центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук с просьбой поддержать открытие центра поддержки пострадавших от домашнего насилия.