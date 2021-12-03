Депутат Николаевского горсовета от «Нашего края» Сергей Кантор считает, что торопиться с принятием бюджета города на 2022 год нельзя, а предложения чиновников к расходной части назвал «грудой макулатуры».
Свое мнение он озвучил на заседании планово-бюджетной комиссии в пятницу, 3 декабря, пишут НикВести.
Сергей Кантор убежден, что принять бюджет можно и в следующем году. По его мнению, такой вариант будет лучше, поскольку депутаты успеют детально его изучить и доработать.
Как сообщалось, депутатам раздали предложения главных распорядителей средств по поводу расходов бюджета на 2022 год. Сергей Кантор отметил, что пока не видит смысла рассматривать предложения чиновников.
— Если мы тот бюджет принимали новой каденцией и нам говорили: «Ребята, поверьте нам. Давайте примем и потом будем смотреть». То сегодня у нас 3 декабря, и мы говорим вообще ни о чем. На сегодняшний день даже та таблица, которую мы смотрим, она не есть бюджет. Это набор предложений, которые потом, возможно, будут в бюджете. Я пока не вижу, в чем разбираться, — сказал Сергей Кантор.
Он добавил, что в документах пока нет данных по защищенным статьям расходов, целях и приоритетах.
— Сейчас мы банально скатились в болото и будем кричать, что бюджет надо принимать. Эту груду макулатуры, я по-другому не могу это называть, скинули нам, депутатам, и что хотите, то и делайте. А где приоритеты, где цели, где «на работу с радостью, с работы с гордостью»? Где это все? Это все перекрестили. Каждый возьмет, у кого больше, и будет добивать, у кого меньше. Это сведется банально к тому, что перед сессией за 2 часа, мы это проходили, найдут компромисс, многие будут кричать «мы не будем» (голосовать, — прим.), а потом оказывается «мы будем» и все проголосуется. Бюджет уже катится к тому, что лучше его не принять, жить по 1/12, а потом разобраться. А не принять и потом весь год переносить, как в этом году, — сказал он.
Отметим, что в случае, если местный бюджет не будет утвержден до 1 января, расходование средств до его утверждения производится по соответствующим статьям истекшего финансового года ежемесячно в размере одной двенадцатой суммы произведенных расходов с учетом индекса потребительских цен.
Как сообщалось, на 14 декабря Александр Сенкевич, который на данный момент находится на больничном, созвал очередную сессию Николаевского городского совета.
Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.
В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.
Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.
Отметим, что на этой неделе депутатам раздали предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаева-2022. Общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.
При этом чиновники еще не подготовили проект бюджета Николаева на 2022 год, поскольку ждали принятия госбюджета. Отработать проект обещают в ближайшее время.
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Депутат Николаевского горсовета от «Нашего края» Сергей Кантор считает, что торопиться с принятием бюджета города на 2022 год нельзя, а предложения чиновников к расходной части назвал «грудой макулатуры».
Свое мнение он озвучил на заседании планово-бюджетной комиссии в пятницу, 3 декабря, пишут НикВести.
Сергей Кантор убежден, что принять бюджет можно и в следующем году. По его мнению, такой вариант будет лучше, поскольку депутаты успеют детально его изучить и доработать.
Как сообщалось, депутатам раздали предложения главных распорядителей средств по поводу расходов бюджета на 2022 год. Сергей Кантор отметил, что пока не видит смысла рассматривать предложения чиновников.
— Если мы тот бюджет принимали новой каденцией и нам говорили: «Ребята, поверьте нам. Давайте примем и потом будем смотреть». То сегодня у нас 3 декабря, и мы говорим вообще ни о чем. На сегодняшний день даже та таблица, которую мы смотрим, она не есть бюджет. Это набор предложений, которые потом, возможно, будут в бюджете. Я пока не вижу, в чем разбираться, — сказал Сергей Кантор.
Он добавил, что в документах пока нет данных по защищенным статьям расходов, целях и приоритетах.
— Сейчас мы банально скатились в болото и будем кричать, что бюджет надо принимать. Эту груду макулатуры, я по-другому не могу это называть, скинули нам, депутатам, и что хотите, то и делайте. А где приоритеты, где цели, где «на работу с радостью, с работы с гордостью»? Где это все? Это все перекрестили. Каждый возьмет, у кого больше, и будет добивать, у кого меньше. Это сведется банально к тому, что перед сессией за 2 часа, мы это проходили, найдут компромисс, многие будут кричать «мы не будем» (голосовать, — прим.), а потом оказывается «мы будем» и все проголосуется. Бюджет уже катится к тому, что лучше его не принять, жить по 1/12, а потом разобраться. А не принять и потом весь год переносить, как в этом году, — сказал он.
Отметим, что в случае, если местный бюджет не будет утвержден до 1 января, расходование средств до его утверждения производится по соответствующим статьям истекшего финансового года ежемесячно в размере одной двенадцатой суммы произведенных расходов с учетом индекса потребительских цен.
Как сообщалось, на 14 декабря Александр Сенкевич, который на данный момент находится на больничном, созвал очередную сессию Николаевского городского совета.
Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.
В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.
Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.
Отметим, что на этой неделе депутатам раздали предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаева-2022. Общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.
При этом чиновники еще не подготовили проект бюджета Николаева на 2022 год, поскольку ждали принятия госбюджета. Отработать проект обещают в ближайшее время.