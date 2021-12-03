Депутат Николаевского горсовета от «Нашего края» Сергей Кантор считает, что торопиться с принятием бюджета города на 2022 год нельзя, а предложения чиновников к расходной части назвал «грудой макулатуры».

Свое мнение он озвучил на заседании планово-бюджетной комиссии в пятницу, 3 декабря, пишут НикВести.

Сергей Кантор убежден, что принять бюджет можно и в следующем году. По его мнению, такой вариант будет лучше, поскольку депутаты успеют детально его изучить и доработать.

Как сообщалось, депутатам раздали предложения главных распорядителей средств по поводу расходов бюджета на 2022 год. Сергей Кантор отметил, что пока не видит смысла рассматривать предложения чиновников.

— Если мы тот бюджет принимали новой каденцией и нам говорили: «Ребята, поверьте нам. Давайте примем и потом будем смотреть». То сегодня у нас 3 декабря, и мы говорим вообще ни о чем. На сегодняшний день даже та таблица, которую мы смотрим, она не есть бюджет. Это набор предложений, которые потом, возможно, будут в бюджете. Я пока не вижу, в чем разбираться, — сказал Сергей Кантор.

Сергей Кантор

Он добавил, что в документах пока нет данных по защищенным статьям расходов, целях и приоритетах.

— Сейчас мы банально скатились в болото и будем кричать, что бюджет надо принимать. Эту груду макулатуры, я по-другому не могу это называть, скинули нам, депутатам, и что хотите, то и делайте. А где приоритеты, где цели, где «на работу с радостью, с работы с гордостью»? Где это все? Это все перекрестили. Каждый возьмет, у кого больше, и будет добивать, у кого меньше. Это сведется банально к тому, что перед сессией за 2 часа, мы это проходили, найдут компромисс, многие будут кричать «мы не будем» (голосовать, — прим.), а потом оказывается «мы будем» и все проголосуется. Бюджет уже катится к тому, что лучше его не принять, жить по 1/12, а потом разобраться. А не принять и потом весь год переносить, как в этом году, — сказал он.

Отметим, что в случае, если местный бюджет не будет утвержден до 1 января, расходование средств до его утверждения производится по соответствующим статьям истекшего финансового года ежемесячно в размере одной двенадцатой суммы произведенных расходов с учетом индекса потребительских цен.

Как сообщалось, на 14 декабря Александр Сенкевич, который на данный момент находится на больничном, созвал очередную сессию Николаевского городского совета.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.