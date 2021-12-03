Чиновники еще не подготовили проект бюджета Николаева на 2022 год, поскольку ждали принятия госбюджета. Отработать проект обещают в ближайшее время.

Об этом рассказала директор департамента финансов Николаевского городского совета Вера Святелик на заседании бюджетной комиссии в пятницу, 3 декабря, пишут НикВести.

Вера Святелик

Она отметила, что госбюджет был принят только 2 декабря, а также недавно были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предполагают, в частности, поступления дополнительных 4% от налога на доходы физлиц в местные бюджеты.

— Уже приняты изменения в Налоговый кодекс и вчера был принят в целом Государственный бюджет Украины на 2023 год. Там были внесены изменения, в том числе и 4% НДФЛ для целевых денег на разницу в тарифах. Кроме этого, еще были внесены изменения, и мы на данный момент еще обрабатываем бюджет. Непосредственно проект бюджета будет предоставлен позже, — сказала она.

Вера Святелик добавила, что в горсовете ждут от облгосдаминистрации суммы субвенций из госбюджета, которые будут проходить через областной бюджет. Также были увеличены размеры образовательной субвенции и реверсной дотации.

— Мы еще ожидаем от областной государственной администрации средства субвенций, которые будут распределены и будут поступать в Николаевскую территориальную громаду через областной бюджет. Потому что в Государственном бюджете выделена непосредственно только образовательная субвенция. Она, кажется, тоже увеличена, нам тоже нужно обработать этот закон. И увеличена реверсная дотация. Поэтому будут изменения и проект бюджета будет обработан и предоставлен позже, — сказала Вера Святелик.

Она отметила, что депутатам раздали предложения главных распорядителей средств по поводу расходов бюджета на 2022 год и предложила их изучить.

Сергей Кантор

Депутат Сергей Кантор отметил, что пока не видит смысла рассматривать предложения чиновников.

— Если мы тот бюджет принимали новой каденцией и нам говорили: «Ребята, поверьте нам. Давайте примем и потом будем смотреть». То сегодня у нас 3 декабря, и мы говорим вообще ни о чем. На сегодняшний день даже та таблица, которую мы смотрим, она не есть бюджет. Это набор предложений, которые потом, возможно, будут в бюджете. Я пока не вижу, в чем разбираться, — сказал Сергей Кантор.

Наталья Горбенко также предложила их обсуждать уже в комплексе с проектом бюджета. Глава комиссии Федор Панченко согласился с такой позицией. В итоге члены планово-бюджетной комиссии приняли озвученную информацию к сведению.

Как сообщалось, на 14 декабря Александр Сенкевич, который на данный момент находится на больничном, созвал очередную сессию Николаевского городского совета.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.