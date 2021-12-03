Чиновники еще не подготовили проект бюджета Николаева на 2022 год, поскольку ждали принятия госбюджета. Отработать проект обещают в ближайшее время.
Об этом рассказала директор департамента финансов Николаевского городского совета Вера Святелик на заседании бюджетной комиссии в пятницу, 3 декабря, пишут НикВести.
Она отметила, что госбюджет был принят только 2 декабря, а также недавно были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предполагают, в частности, поступления дополнительных 4% от налога на доходы физлиц в местные бюджеты.
— Уже приняты изменения в Налоговый кодекс и вчера был принят в целом Государственный бюджет Украины на 2023 год. Там были внесены изменения, в том числе и 4% НДФЛ для целевых денег на разницу в тарифах. Кроме этого, еще были внесены изменения, и мы на данный момент еще обрабатываем бюджет. Непосредственно проект бюджета будет предоставлен позже, — сказала она.
Вера Святелик добавила, что в горсовете ждут от облгосдаминистрации суммы субвенций из госбюджета, которые будут проходить через областной бюджет. Также были увеличены размеры образовательной субвенции и реверсной дотации.
— Мы еще ожидаем от областной государственной администрации средства субвенций, которые будут распределены и будут поступать в Николаевскую территориальную громаду через областной бюджет. Потому что в Государственном бюджете выделена непосредственно только образовательная субвенция. Она, кажется, тоже увеличена, нам тоже нужно обработать этот закон. И увеличена реверсная дотация. Поэтому будут изменения и проект бюджета будет обработан и предоставлен позже, — сказала Вера Святелик.
Она отметила, что депутатам раздали предложения главных распорядителей средств по поводу расходов бюджета на 2022 год и предложила их изучить.
Депутат Сергей Кантор отметил, что пока не видит смысла рассматривать предложения чиновников.
— Если мы тот бюджет принимали новой каденцией и нам говорили: «Ребята, поверьте нам. Давайте примем и потом будем смотреть». То сегодня у нас 3 декабря, и мы говорим вообще ни о чем. На сегодняшний день даже та таблица, которую мы смотрим, она не есть бюджет. Это набор предложений, которые потом, возможно, будут в бюджете. Я пока не вижу, в чем разбираться, — сказал Сергей Кантор.
Наталья Горбенко также предложила их обсуждать уже в комплексе с проектом бюджета. Глава комиссии Федор Панченко согласился с такой позицией. В итоге члены планово-бюджетной комиссии приняли озвученную информацию к сведению.
Как сообщалось, на 14 декабря Александр Сенкевич, который на данный момент находится на больничном, созвал очередную сессию Николаевского городского совета.
Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.
В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.
Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.
Отметим, что на этой неделе депутатам раздали предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаева-2022. Общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.
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Чиновники еще не подготовили проект бюджета Николаева на 2022 год, поскольку ждали принятия госбюджета. Отработать проект обещают в ближайшее время.
Об этом рассказала директор департамента финансов Николаевского городского совета Вера Святелик на заседании бюджетной комиссии в пятницу, 3 декабря, пишут НикВести.
Она отметила, что госбюджет был принят только 2 декабря, а также недавно были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предполагают, в частности, поступления дополнительных 4% от налога на доходы физлиц в местные бюджеты.
— Уже приняты изменения в Налоговый кодекс и вчера был принят в целом Государственный бюджет Украины на 2023 год. Там были внесены изменения, в том числе и 4% НДФЛ для целевых денег на разницу в тарифах. Кроме этого, еще были внесены изменения, и мы на данный момент еще обрабатываем бюджет. Непосредственно проект бюджета будет предоставлен позже, — сказала она.
Вера Святелик добавила, что в горсовете ждут от облгосдаминистрации суммы субвенций из госбюджета, которые будут проходить через областной бюджет. Также были увеличены размеры образовательной субвенции и реверсной дотации.
— Мы еще ожидаем от областной государственной администрации средства субвенций, которые будут распределены и будут поступать в Николаевскую территориальную громаду через областной бюджет. Потому что в Государственном бюджете выделена непосредственно только образовательная субвенция. Она, кажется, тоже увеличена, нам тоже нужно обработать этот закон. И увеличена реверсная дотация. Поэтому будут изменения и проект бюджета будет обработан и предоставлен позже, — сказала Вера Святелик.
Она отметила, что депутатам раздали предложения главных распорядителей средств по поводу расходов бюджета на 2022 год и предложила их изучить.
Депутат Сергей Кантор отметил, что пока не видит смысла рассматривать предложения чиновников.
— Если мы тот бюджет принимали новой каденцией и нам говорили: «Ребята, поверьте нам. Давайте примем и потом будем смотреть». То сегодня у нас 3 декабря, и мы говорим вообще ни о чем. На сегодняшний день даже та таблица, которую мы смотрим, она не есть бюджет. Это набор предложений, которые потом, возможно, будут в бюджете. Я пока не вижу, в чем разбираться, — сказал Сергей Кантор.
Наталья Горбенко также предложила их обсуждать уже в комплексе с проектом бюджета. Глава комиссии Федор Панченко согласился с такой позицией. В итоге члены планово-бюджетной комиссии приняли озвученную информацию к сведению.
Как сообщалось, на 14 декабря Александр Сенкевич, который на данный момент находится на больничном, созвал очередную сессию Николаевского городского совета.
Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.
В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.
Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.
Отметим, что на этой неделе депутатам раздали предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаева-2022. Общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.