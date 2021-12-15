Лидер фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артём Ильюк раскритиковал политическую деятельность уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, сравнив его с врагом государства.

Соответствующее заявление оппозиционер сделал во время сессии горсовета во вторник, 14 декабря.

Накануне Тарас Креминь в очередной раз пожаловался в городской совет Николаева на ряд депутатов за выступления во время сессий на русском языке. В ответ на действия омбудсмена лидер ОПЗЖ в горсовете Артём Ильюк решил процитировать отрывок из пьесы «Никита Гайдай», которую украинский поэт Тарас Шевченко написал на украинском языке.

«В ком нет любви к стране родной,

Те сердцем нищие калеки,

Ничтожные в своих делах

И суетны в ничтожной славе», – зачитал выдержку из пьесы Шевченко оппозиционер.

Артём Ильюк добавил, что ему жаль, что в сегодняшней Украине цитирование великих украинских поэтов расценивается как незаконная деятельность. Он также отметил, что представители центральной власти внимательно смотрят сессии Николаевского горсовета, но не обращают внимания на проблемы города, а заботятся только языком речи депутатов.

— Власть в Киеве так активно отслеживает деятельность Николаевского горсовета, что оформляет доносы на депутатов за выступления на родном языке. На котором говорят около 90% николаевцев. Но в то же время, власть закрывает глаза на проблемы, которые мы – депутаты – озвучиваем на разных языках. А проблемы из года в год неизменные: аварийный Варваровский мост, позорный ж/д вокзал, нехватка денег на развитие города и так далее, — заявил депутат.

По словам главы фракции ОПЗЖ, «защиту украинского языка» власть превратила в инструмент расправы над политическими оппонентами. А вместо поддержки государственного языка, правительство запрещает всё не-украинское.

Деятельность уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя оппозиционер Артём Ильюк назвал антиукранской, а самого омбудсмена сравнил с врагом государства.

— Нападки господина Креминя сеют ненависть и агрессию в обществе. В то время, когда Украине так сильно нужно найти взаимопонимание к миру. Более того, нападки Креминя дорого обходятся бюджету страны – это 20 миллионов гривен в год. Неужели одна из беднейших стран Европы не может найти более эффективный способ потратить эти деньги? Неужели этих денег не заслуживают пенсионеры? Неужели этих денег не заслуживают переселенцы, которые годами стоят в очереди на жильё? Неужели этих денег не заслуживают дети, чьи родители СМС-ками собирают деньги на лечение? — сказал Артем Ильюк.

Резюмируя, Артём Ильюк заявил, что в Украине нет языковой проблемы, но есть недобросовестные политики, которые регулярно умышленно подогревают ненависть среди украинцев, которые говорят на разных языках.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в беседе с «Радио Свобода» заявил, что «надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу».

После чего, языковой омбудсмен Тарас Кремень и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко критически отреагировали на эту идею. Он заявил, что «переход на латиницу трудно оправдать как с филологической, так и с политической точек зрения».

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу и считает, что это – не компетенция СНБО.