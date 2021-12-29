Тахир Садридинов

Депутат Николаевского облсовета от «Нашего края» Тахир Садридинов заявил, что не поддерживает исключение Светланы Федоровой из фракции и ее увольнение с должности директора центра лечения инфекционных заболеваний.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

— Честно говоря, я не общался с Юрием Анатольевичем по этому вопросу. Для меня это тоже новость была. И со Светланой Федоровной не говорил. У меня нет информации, что произошло, почему это случилось. Я не был участником, потому что отсутствовал фактически неделю, — сказал он.

Депутат добавил, что не поддерживает исключение Светланы Федоровой из фракции «Нашего края» и увольнение с должности директора больницы. Также он считает, что не имеет морального права голосовать против Светланы Федоровой.

— Я бы никогда не исключил ее из фракции и не поддержал бы увольнение. Это чисто мое мнение, и я бы голосовал против. Кстати, мое мнение знают все. Для меня этот человек — профессионал, и я бы не проголосовал, чтобы ее убрать. В самый тяжелый момент, когда только ковид пришел, и никто не знал, что это такое, был бешенный страх, она встретила его грудью. Как можно такого человека уволить? Я был, наверное, один из первых людей, кто попал в нашу больницу областную. У меня морального права нет, чтобы голосовать против нее, — отметил Тахир Садридинов.

Он также отметил, что не переживает по поводу того, что его исключат из фракции за поддержку Светланы Федоровой.

— Пускай исключают откуда хотят. Самое главное — оставаться человеком и говорить правду. Человек вылечил меня, я не мог бы голосовать, — добавил он.

При этом Тахир Садридинов пока не может поднимать тему произошедшего на заседании фракции, поскольку сейчас активно занимается бизнесом и часто находится в разъездах. Депутат добавил, что слышал о разногласиях между Юрием Кормышкиным и Светланой Федоровой из-за ее высказываний в адрес президента Владимира Зеленского и руководства области. он считает, что переходить на личности нельзя, поскольку сказанное членом партии может быть воспринято как позиция всей политсилы.

— Я знал, что отношения натянутые. У Юрия Кормышкина были претензии к ней. Претензии по поводу перехода на личности. Здесь я его где-то поддерживаю: на личности переходить не надо, тем более если ты находишься в партии. А что касается мнения — каждый человек имеет право на собственное мнение. И мы не можем заткнуть рот если ты в «Нашем крае» или не в «Нашем крае». Но если ты уже находишься в партии или фракции, твои слова будут воспринимать как высказывания от всех (членов партии, — прим.). Может, это разозлило. Но это всего лишь мои догадки, — добавил он.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

В Управлении здравоохранения Николаевской ОГА заявили, что Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Юрий Кормышкин и Светлана Федорова Юрий Кормышкин в больнице во время ремонта, который он организовал Юрий Кормышкин показывал, как делает ремонт в ЦИЗ

На местных выборах в 2020 году Светлана Федорова была одним из главных лиц избирательной кампании «Нашего края».

Светлана Федорова выступает на съезде областной ячейки партии перед выборами

Приняв решение баллотироваться в депутаты, Светлана Федорова записала видеообращение, где рассказала, почему идет на выборы с данной политсилой и благодарила партию за помощь больнице.

В то же время начался конфликт между главврачом николаевской «инфекционки» Светланой Федороой и гендиректором компании «Нибулон» Алексеем Вадатурским. Тогда партия «Наш край» заявила о давлении Алексея Вадатурского на их кандидата на местных выборах Светлана Федорову. Сам Алексей Вадатурский тогда сказал, что он в желании помочь больнице в сложное время не преследовал никаких политических целей, в отличии от «Нашего края», который в своем заявлении «перекрутило факты».

Примечательно, что еще 15 ноября Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook писал о том, что коллектив больницы во главе со Светланой Федоровой спас ему жизнь.

— Год назад я впервые переболел Covid-19. Не секрет, что я очень тяжело перенес эту болезнь, и рад, что тогда я оказался в руках коллектива врачей КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» во главе с ее главврачем Светланой Федоровой. Уверен, что тогда они без преувеличения спасли мне жизнь, — писал он.

Также он указывал, что переболел второй раз и «благодаря врачам нашей «инфекционки» выздоровел и без сильных последствий для своего организма возвращается к нормальной и активной жизни».

Тогда Юрий Кормышкин обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. Сама Светлана Федорова поддержала идею Юрия Кормышкина о передаче учреждения ему в аренду.

Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов. Также 15 декабря Сергей Шахов заявил, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения устроили террор главе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой.