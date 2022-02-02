В турецкой провинции нашли тела 12 беженцев, которые замерзли насмерть. Министр внутренних дел Турции уже заявил, что за их гибель должна отвечать Греция.

Об этом пишет DailySabbah.

Турецкие власти утверждают, что обнаруженные без признаков жизни люди были оттеснены греческими пограничниками.

— Место: Ипсала, греческая граница. 12 из 22 мигрантов, с которых сняли обувь, раздели и отодвинули назад греческие пограничники, замерзли. ЕС беспомощен, слаб и бесчеловечен. Греческие пограничные войска смертоносны по отношению к жертвам, выступил с инвективой глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Анкара также обвинила Афины в том, что там принимают турецких политиков, оппозиционных в действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. В частности, Греция допустила к себе участников неудавшегося военного переворота в Турции, который провалился в 2016 году.

Сами тела были найдены в 10 километрах от греческой границы.

Турция и Греция являются основными транзитными пунктами для беженцев из Африки и Ближнего Востока на пути в Европу.

Как сообщалось, турецкий город задрал цены для беженцев, чтобы заставить их уехать.