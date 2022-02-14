В среду, 16 февраля, депутаты Николаевского городского совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы выделить деньги на нужды территориальной обороны в городе.

Об этом Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал в понедельник, 14 февраля, в ходе брифинга, передают НикВести.

Городской голова пояснил, что для батальона территориальной обороны уже выделили материалы из материального резерва, а также «Николаевоблтеплоэнерго» помогло с помещением.

— Нуждаемся в технике, в ремонтах помещений, в оборудовании специальных помещений. Для этого нужно выделить деньги из городского бюджета. Сегодня-завтра с депутатами примем решение о том, откуда можно снять эти деньги. Сессию запланируем на среду, — сказал Александр Сенкевич.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Также появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

В Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.