Генерал армии США и руководитель программы стратегических исследований в Центре анализа европейской политики Бен Ходжес много раз бывал в Киеве. Он делал выступления на Львовском форуме безопасности, в Киевской школе экономики, в которых объяснял свое видение того, какие риски угрожают Украине со стороны России и как им противостоять.

В интервью «Новому времени» генерал Бен Ходжес дал прогноз развития войны России против Украины, определяющих факторов в этой войне и преимуществ украинской армии.

Так, на вопрос «Каковы могут быть дальнейшие сценарии развития событий вокруг российского вторжения в страну?» генерал Бен Ходжес ответил, что Украина в конечном итоге победит.

— Но впереди еще много тяжелых дней, а это и потери жизней ни в чем невинных людей, и разрушение большого количества инфраструктуры, частной собственности. Однако я уже вижу, что Украина победит. У украинцев — превосходящая противника боевая мораль, ведь они защищают свою страну. Российские военные не настолько эффективны, как мы думали, — у них не хватает логистических мощностей для взятия Киева, да и личного состава тоже им не хватает. Поэтому они потерпели поражение в районах, прилегающих к Киеву, - отметил он.

По поводу первоначального плана россиян при разработке атаки на Украину, он предположил, что «россияне хотят уничтожить украинское правительство и поставить во главе страны своего человека. Ничто их не останавливает, поэтому кто-то должен остановить их».

Однако генерал Бен Ходжес отметил, что победа будет за Украиной.

— Украинцы завершат войну победой. Но им не удастся сделать это быстро. У россиян еще много сил, они не собираются просто развернуться и уйти домой. Однако логистическая поддержка от Запада постепенно станет определяющим фактором для того, чтобы Вооруженные силы Украины в итоге одержали победу, - добавил он.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».