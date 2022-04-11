Польские пограничники сообщили о попытке нелегальных мигрантов пробраться с территории Беларуси и нападении белорусских военных.

Об этом говорится в Twitter польской пограничной службы, сообщает Европейская правда.

По информации ведомства, 10 апреля 37 иностранцев пытались нелегально проникнуть на польскую территорию, а после полуночи на пограничном переходе Половце-Песчатка на польский патруль дважды нападали белорусские солдаты, бросавшие камни.

Пострадали офицер пограничной службы и военнослужащий войска польского, автомобиль пограничной службы получил повреждения.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.