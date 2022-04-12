Служба безопасности Украины провела задержание скрытого сотрудника Кремля, несшего службу в администрации экс-президента Украины.

Об успешной операции отчитались в пресс-службе СБУ.

Контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, работавшего в Администрации бывшего президента и в других государственных структурах, поэтому мог передавать врагу действительно важную информацию.

Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина с 2014 работал на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ. Был завербован вражескими спецслужбами после бегства в Белгород из Донетчины.

Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Регин" и поставили задачу получить секретную информацию государственного уровня.

“Для этого даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, этот агент работал в суде, впоследствии – в одном из Департаментов Администрации бывшего президента, а после того – даже служил в армии. Вражеские спецслужбы также оплачивали ему обучение и поездки за границу. Кроме тайной информации предатель собирал компрометирующие данные о должностных лицах разного уровня и их родственниках – это должно было стать рычагами для их дальнейшего вербовки российскими спецслужбами”, – говорится в сообщении.

Известно, что с началом широкомасштабного вторжения в Украину российская разведка поставила перед агентом новые задачи – собирать информацию о силовых структурах, сведения о новейших образцах оружия и военной техники.

“В ходе разработанной спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили место его пребывания и схватили предателя в Донецкой области. а также персональные данные известных ему членов агентурной сети РФ в Украине”, – отмечают в СБ.

В настоящее время с задержанным проводятся соответствующие мероприятия по установлению всей цепочки государственных предателей и коллаборантов, работающих на врага.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.