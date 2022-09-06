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За минувшие сутки, 5 сентября, украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и вертолет.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50 тысяч 150 солдат, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 06.09 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, ВСУ уничтожили еще более 80 оккупантов и 20 единиц техники россиян на херсонском направлении.
Также вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
Кроме того, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
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За минувшие сутки, 5 сентября, украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и вертолет.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50 тысяч 150 солдат, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 06.09 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, ВСУ уничтожили еще более 80 оккупантов и 20 единиц техники россиян на херсонском направлении.
Также вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
Кроме того, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга