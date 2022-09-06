За минувшие сутки, 5 сентября, украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и вертолет.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50 тысяч 150 солдат, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 06.09 ориентировочно составили:

личного состава - 50150 (+350) человек;

танков - 2077 (+9) единиц;

боевых бронированных машин - 4484 (+25) единиц;

артиллерийских систем - 1179 (+22) единиц;

РСЗО - 296 (+2) единиц;

средства ПВО - 156 (+0) единиц;

самолетов - 236 (+0) единиц;

вертолетов - 207 (+1) единиц;

БПЛА - 876 (+9) единиц;

крылатые ракеты - 209 (+4) единиц;

корабли/катера – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) единиц;

специальная техника - 109 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, ВСУ уничтожили еще более 80 оккупантов и 20 единиц техники россиян на херсонском направлении.

Также вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.

Кроме того, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.