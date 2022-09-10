Итальянский корреспондент Маттиа Сорби нарушил правила безопасности и самовольно уехал из Николаева в сторону временно оккупированного Херсона в направлении Александровки, которая находилась в красной зоне. Несмотря на распространенную версию российских медиа о якобы подрыве автомобиля, на опубликованных видео можно увидеть повреждения автомобиля, более характерные для обстрела, чем подрыва автомобиля на противотанковой мине.

Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в субботу на фейсбук-странице Николаевской областной государственной администрации.

«Последние двое суток в российских пропагандистских средствах массовой информации активно распространяются материалы о якобы причастности ВСУ и украинских спецслужб к ранению итальянского журналиста Маттиа Сорби, который пытался на автомобиле скрыто попасть в временно оккупированный Херсон в объезд существующих пунктов пересечения. о том, что данная информация не соответствует действительности и является очередной попыткой российских оккупантов манипулировать мнением общества», - говорится в сообщении.

Указывается, что в соответствии с проведенным служебным расследованием известно, что в конце августа итальянский журналист Маттиа Сорби прибыл в Николаев, где через некоторое время самовольно уехал в сторону временно оккупированного Херсона. Главной дорогой сообщения Николаев-Херсон является трасса М-14.

«Однако итальянский журналист выбрал другой маршрут в направлении Александровки (временно оккупированная территория между Николаевом и Херсоном), которая находилась в « красной зоне» из-за сильных боев. Итальянский журналист пытаясь попасть на временно оккупированную территорию нарушил правила безопасности, без разрешения и сопровождения украинских военных (обязательно) поехал в направлении «красной зоны». Какая настоящая цель этой поездки пока неизвестна, однако понятно, что для пересечения линии столкновения журналист выбрал маршрут, почти не пользующийся гражданским населением», - сообщает Николаевская ОГА.

Также в администрации прокомментировали информацию о том, что автомобиль Маттиа Сорби взорвался на противотанковой мине. В Николаевской ОГА считают, что он был обстрелян российскими войсками.

« Из материалов, которые начали распространять пропагандисты РФ стало известно, что во время попытки на автомобиле попасть во временно оккупированный Херсон, Маттиа Сорби получил ранения, а водитель авто погиб. Несмотря на распространенную версию российских медиа о якобы подрыве автомобиля, на опубликованных видео можно увидеть повреждения автомобиля, более характерные для обстрела, чем подрыва автомобиля на противотанковой мини. Поэтому, можем предполагать, что при въезде в «красную зону», автомобиль обстреляли российские оккупационные войска, а когда поняли, что это машина итальянского журналиста – решили обвинить украинскую сторону. Поэтому в очередной раз призываем всех не доверять российским фейкам и верить информации исключительно из официальных подтвержденных источников», - говорится в сообщении.

Как сообщал ИМИ, итальянский военный корреспондент Маттиа Сорби, приехавший в Украину освещать российскую агрессию, перестал выходить на связь 31 августа. 7 сентября он нашелся в оккупированном Херсоне. В 2014 году Сорби работал корреспондентом российского военного пропагандистского телеканала «Звезда», который распространяет дезинформацию против Украины.