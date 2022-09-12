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Блок правых партий одерживает победу на парламентских выборах в Швеции.
Об этомпишет The Guardian.
После обработки более 90% бюллетеней «Шведские демократы», умеренная партия, христианские демократы и либералы получают 176 мест в парламенте против 173 мест у левоцентристов. Премьер-министр и лидер социал-демократов Магдалена Андерссон отказалась признавать поражение и призвала шведов «набраться терпения» к установлению окончательных результатов. Пока не учтены голоса за границей и голоса, отданные по почте. Ввиду того, что разница между двумя блоками невелика, результаты все еще могут измениться.
Главной особенностью выборов стал успех «Шведских демократов» — ультраправой партии, называющей свою идеологию националистической и социально-консервативной. Она выступает за сохранение подлинных шведских традиций и усиление морали в обществе, традиционный семейный строй и за проведение «ответственной» иммиграционной политики, существенное сокращение количества беженцев, ограничение возможностей въезда в Швецию уже находящихся в стране родственников иммигрантов.
Напомним, 8 сентября стало известно, что королева Елизаветы II скончалась в кругу собственной семьи в возрасте 96 лет. Новым королем Соединенного Королевства после смерти Елизаветы II стал принц Чарльз.
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Блок правых партий одерживает победу на парламентских выборах в Швеции.
Об этомпишет The Guardian.
После обработки более 90% бюллетеней «Шведские демократы», умеренная партия, христианские демократы и либералы получают 176 мест в парламенте против 173 мест у левоцентристов. Премьер-министр и лидер социал-демократов Магдалена Андерссон отказалась признавать поражение и призвала шведов «набраться терпения» к установлению окончательных результатов. Пока не учтены голоса за границей и голоса, отданные по почте. Ввиду того, что разница между двумя блоками невелика, результаты все еще могут измениться.
Главной особенностью выборов стал успех «Шведских демократов» — ультраправой партии, называющей свою идеологию националистической и социально-консервативной. Она выступает за сохранение подлинных шведских традиций и усиление морали в обществе, традиционный семейный строй и за проведение «ответственной» иммиграционной политики, существенное сокращение количества беженцев, ограничение возможностей въезда в Швецию уже находящихся в стране родственников иммигрантов.
Напомним, 8 сентября стало известно, что королева Елизаветы II скончалась в кругу собственной семьи в возрасте 96 лет. Новым королем Соединенного Королевства после смерти Елизаветы II стал принц Чарльз.