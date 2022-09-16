Фото: Костянтин Ліберов

16 вересня триває 205-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

За даними Оперативного командування «Південь», обстановка на південному фронті залишається складною, але контрольованою. По всій лінії зіткнення тривають бої. У пріоритеті перебувають тактика контрбатарейної боротьби, ракетно-артилерійські та авіаційні удари як по позиціях на лінії зіткнення, так і по тилових районах.

Російські війська ведуть повітряну розвідку позицій українських військ, обʼєктів критичної та стратегічної інфраструктури, логістичних і транспортних вузлів. Водночас вони використовують безпілотники не тільки для розвідки, а й для нанесення уражень.

Протягом бойового дня росіяни завдали 3 авіаудари по позиціях українських військ та обстріляли 4 ракетами мирні населені пункти.

У командуванні кажуть, що мешканцям тимчасово окупованих територій треба утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня задля недопущення здійснення воєнного злочину «під чужим прапором».

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Українські військові протягом 15 вересня на південному фронті знищили 71 російського окупанта, а також 27 одиниць озброєння та техніки росіян, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Там підтвердили, що за день російсько-окупаційні війська на півдні втратили:

5 танків;

14 одиниць автобронетехніки;

реактивну систему залпового вогню «Град»;

самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона-С»;

самохідну артустановку «Гвоздика»;

зенітну самохідну установку «Шилка»;

дві гаубиці «Мста-Б»;

два міномети калібру 120 мм.

Крім того, авіація Збройних сил України завдала 9 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки.

Крім того, українські військові атакували склад боєприпасів в Бериславському районі, Каховський міст, п’ять понтонних переправ біля Дар’ївки, Садового, Нової Каховки.

У Чорному морі чатують 3 надводні ракетоносії та один підводний. Вони оснащені загалом 28 ракетами типу «Калібр.