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16 вересня триває 205-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.
За даними Оперативного командування «Південь», обстановка на південному фронті залишається складною, але контрольованою. По всій лінії зіткнення тривають бої. У пріоритеті перебувають тактика контрбатарейної боротьби, ракетно-артилерійські та авіаційні удари як по позиціях на лінії зіткнення, так і по тилових районах.
Російські війська ведуть повітряну розвідку позицій українських військ, обʼєктів критичної та стратегічної інфраструктури, логістичних і транспортних вузлів. Водночас вони використовують безпілотники не тільки для розвідки, а й для нанесення уражень.
Протягом бойового дня росіяни завдали 3 авіаудари по позиціях українських військ та обстріляли 4 ракетами мирні населені пункти.
У командуванні кажуть, що мешканцям тимчасово окупованих територій треба утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня задля недопущення здійснення воєнного злочину «під чужим прапором».
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07:00 Українські військові протягом 15 вересня на південному фронті знищили 71 російського окупанта, а також 27 одиниць озброєння та техніки росіян, повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Там підтвердили, що за день російсько-окупаційні війська на півдні втратили:
Крім того, авіація Збройних сил України завдала 9 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки.
Крім того, українські військові атакували склад боєприпасів в Бериславському районі, Каховський міст, п’ять понтонних переправ біля Дар’ївки, Садового, Нової Каховки.
У Чорному морі чатують 3 надводні ракетоносії та один підводний. Вони оснащені загалом 28 ракетами типу «Калібр.
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16 вересня триває 205-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.
За даними Оперативного командування «Південь», обстановка на південному фронті залишається складною, але контрольованою. По всій лінії зіткнення тривають бої. У пріоритеті перебувають тактика контрбатарейної боротьби, ракетно-артилерійські та авіаційні удари як по позиціях на лінії зіткнення, так і по тилових районах.
Російські війська ведуть повітряну розвідку позицій українських військ, обʼєктів критичної та стратегічної інфраструктури, логістичних і транспортних вузлів. Водночас вони використовують безпілотники не тільки для розвідки, а й для нанесення уражень.
Протягом бойового дня росіяни завдали 3 авіаудари по позиціях українських військ та обстріляли 4 ракетами мирні населені пункти.
У командуванні кажуть, що мешканцям тимчасово окупованих територій треба утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня задля недопущення здійснення воєнного злочину «під чужим прапором».
Оновлюється
07:00 Українські військові протягом 15 вересня на південному фронті знищили 71 російського окупанта, а також 27 одиниць озброєння та техніки росіян, повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Там підтвердили, що за день російсько-окупаційні війська на півдні втратили:
Крім того, авіація Збройних сил України завдала 9 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки.
Крім того, українські військові атакували склад боєприпасів в Бериславському районі, Каховський міст, п’ять понтонних переправ біля Дар’ївки, Садового, Нової Каховки.
У Чорному морі чатують 3 надводні ракетоносії та один підводний. Вони оснащені загалом 28 ракетами типу «Калібр.