Глава МИД Республики Молдова Нику Попеску заявил, что взрыв российской ракеты вблизи Южноукраинской АЭС в Николаевской области невозможно оправдать.

Официальную позицию государства он представил в Twitter.

Министр соседней Украины Украины подчеркнул, что «решительно осуждает» удар по Южноукраинской АЭС на Николаевщине, которая находится достаточно близко к самой Молдове.

— Атаки российских сил на продолжающиеся ядерные объекты ставят под угрозу всех жителей региона, — подчеркнул Нику Попеску.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции Николаевской области.

Позже выяснилось, что российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Она упала в 300 метрах от ядерных реакторов.