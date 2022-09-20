Вчера, 19 сентября, в Херсонской области оккупанты пытались провести штурм в направлении Давыдов Брод — Белогорка, однако попытка оказалась неудачной.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«В целях улучшения тактического положения, враг пытался провести штурмовые действия силами мотострелкового взвода в направлении Давыдов Брод — Белогорка. Вовремя обнаружен и остановлен артиллерийским огнем. С потерями ретировался», — отметили в ОК.

Ранее сообщалось, что на юге украинские защитники ликвидировали 90 российских военных и уничтожили два беспилотника.

Также ВСУ уничтожили переправу российских войск, которую те навели через Днепр между городом Новая Каховка и поселком Козацкое в Херсонской области.