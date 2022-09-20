РФ пытается придумать «успокоительное» для сторонников курса на оккупацию Украины, сочиняет пропагандистские лозунги и продвигает идеи о «референдумах». Однако Вооруженные силы Украины продолжают выполнять свою работу по освобождению территорий и уничтожению врагов.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Таким образом он отреагировал на заявление гауляйтера Херсонской области Кирилла Стремоусова, который сказал, что 20 сентября оккупанты с коллаборантами, мол, сделают заявление о псевдореферендуме.

— Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории. «Мы еще ничего не начинали», «мы по-настоящему не воевали», «референдумы изменят все». Вооруженные Силы Украины тихо, спокойно и методично делают работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов. Разница очевидна, – подчеркнул Михаил Подоляк.

Как сообщалось, так называемый «общественный совет» Херсонской области обратился к «председателю» оккупированного региона с инициативой безотлагательно провести «референдум» о присоединении к России.

Ранее херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный оккупантами заместителем главы администрации области, заявил, что псевдореферендум о присоединении региона к РФ откладывается, поскольку к нему не готовы местные жители.