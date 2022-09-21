По результатам состоявшегося в Варшаве форума «Agro&Food Security Forum» подписаны экспортные многомиллионные контракты на десятки тысяч тонн зерновых, в том числе с поставщиками из Николаевской области.

Об этом рассказал член исполнительного комитета Николаевского городского совета Андрей Стахурский в Facebook.

— Присоединившись к команде Ascet Shipping, принял участие в форуме «Agro&Food Security Forum» в городе Варшава, который проходил при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов республики Польши, основная тема – обеспечение мировой продовольственной безопасности, создание новых логистических цепей, также состоялась рабочая поездка в порты Гданьска и Гдыни, - отметил он.

На форуме присутствовали представители правительств Украины и Польши, ведущие украинские специалисты и операторы рынка, международное агросообщество – участники из 26 стран мира.

— В этом году компании Ascet Shipping исполнилось 15 лет, несмотря на трудности, связанные с полномасштабным вторжением РФ в Украину, мы работаем и развиваемся, предоставляя услуги нашим клиентам на самом высоком уровне, именно для этого нами и была существенно обновлена команда. Ascet Shipping», подобранные специалисты, чей квалификационный уровень позволяет принимать сложные, взвешенные решения, а имя Аскет является синонимом профессионализма, клиентоориентированности и умения находить наиболее эффективное логистическое решение, – написал он.

Андрей Стахурский отметил, что по результатам форума уже подписаны экспортные многомиллионные контракты на десятки тысяч тонн зерновых, в том числе с поставщиками из Николаевской области.

— Украинская агропродукция уже отправлена во многие страны мира, и наращиваются объемы отгрузок. Этот экспорт о: международной субъектности Украины, о рабочих местах для наших граждан – это сотни тысяч рабочих мест, доходы для украинских компаний, поступления в наш бюджет, средства на посевную в следующем сезоне, обороноспособность нашего государства. Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности!, - добавил член исполнительного комитета Николаевского городского совета.

Напомним, что российское вторжение оставило Украину без 15% мощностей для хранения зерна.

Несколько недель назад российская ракета уничтожила элеватор в Очакове, испортились тонны зерна.

Также сообщалось, что Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению». Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.