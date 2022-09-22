С украинской стороны вопросом освобождения наших пленных занимается достаточно мощная группа.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ночью, 22 сентября.

— Ею руководят четверо: руководитель Офиса Ермак, руководитель нашей разведки Буданов, глава СБУ Малыш и Рустем Умеров. А также спасибо их команде – Дмитрию Усову, омбудсмену Лубинцу, министру внутренних дел Денису Монастырскому, – отметил глава государства

Утром президент пообещал представить и некоторых других участников украинской группы, работающей ради спасения наших людей из плена.

— Дадим также и больше деталей этого обмена. Дождитесь, пожалуйста, соответствующего брифинга, – сказал Зеленский.

Как известно, Украина освободила из плена 215 защитников , среди них 108 азовцев.

Командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным «Волина», который является одним из пяти уволенных командиров «Азовстали», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и поблагодарил освобождения из плена.



