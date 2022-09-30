Ни одна страна не признает аннексию украинских территорий Россией, в Кремле устроили фарс с нулевой политической ценностью.

Об этом агентству EFE рассказала посол Украины в Мексике Оксана Драмарецкая.

Дипломатка константировала, что время, когда с Россией можно было вести какие-либо переговоры, истекло.

— Украинские территории никогда не будут частью России, этого никто не признает, ни украинцы, ни остальной мир, это только в мечтах Путина, — акцентировала она.

Представительница Украины добавила, что своими действиями Путин доказал свой страх перед ВСУ.

— Они проиграют, — подытожила Оксана Драмарецкая, поблагодарив всех союзников Украины за оказанную военную поддержку.

Как сообщалось, сегодня, 30 сентября, гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о вступлении украинских регионов в состав России.

Кроме того, в своей речи президент РФ Владимир Путин призвал Украину прекратить войну, которую, по его словам, она и начала.

Он заявил, что жители аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали частью России – «навсегда». Он в очередной раз грозится, что Россия будет защищать свои территории всеми имеющимися силами и средствами.

Напомним, украинские военные в рамках контрнаступательной операции фактически окружили российскую группировку в районе города Лиман и зашли в поселок Ямполь Донецкой области.