Министерство иностранных дел Турции заявило в субботу, что отвергает аннексию Россией четырех регионов Украины, добавив, что это решение является "серьезным нарушением" международного права.

Об этом сообщает Reuters.

Турция, член НАТО, вела дипломатическую балансировку после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля. Анкара выступает против санкций Запада против России и имеет тесные связи как с Москвой, так и с Киевом. Она также критиковала вторжение России и отправила в Украину боевые беспилотники.

— Это решение, грубое нарушение установленных принципов международного права, не может быть принято, — заявили в МИД Турции о российской аннексии.

Как сообщалось, вчера, 30 сентября, гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о вступлении украинских регионов в состав России.

Кроме того, в своей речи президент РФ Владимир Путин призвал Украину прекратить войну, которую, по его словам, она и начала.

Он заявил, что жители аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали частью России – «навсегда». Он в очередной раз грозится, что Россия будет защищать свои территории всеми имеющимися силами и средствами.

Напомним, украинские военные в рамках контрнаступательной операции фактически окружили российскую группировку в районе города Лиман и зашли в поселок Ямполь Донецкой области.