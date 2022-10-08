Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, пишут росСМИ.

Указом он возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через пролив.

Отметим, что транспортный переход включает в себя не только сам мост, но и линии газо- и электроснабжения.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

В то же время в российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Между тем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию.