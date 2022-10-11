Чехия не планирует отзывать дипломатов и закрывать временно свои дипломатические представительства в Украине, в частности, посольство в Киеве.

Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липовский, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа.

— Наше посольство в Киеве работает. Принимаются все необходимые меры предосторожности, связанные с чрезвычайными ситуациями. Есть команда безопасности, которая защищает посольство, они действуют в координации с украинскими службами, — сказал Ян Липовский.

На вопрос, не планируется ли эвакуация персонала ввиду недавних ракетных атак на украинскую столицу, он ответил отрицательно.

В то же время, министр напомнил, что с началом полномасштабной войны Прага рекомендовала всем гражданам Чехии покинуть Украину и Россию, эта рекомендация остается в силе.

В Праге внимательно следят за ситуацией, заверил дипломат.

Впоследствии в эфире чешского телевидения Ян Липовский сказал, что непосредственной опасности для Чехии нет.

— Если бы Россия была успешна со своим имперским проектом, Восточная и Центральная Европа, конечно, была бы под угрозой, — заметил он и подчеркнул, что Чехия считает своим долгом помогать Украине, которую считает близким партнером и союзником.

Чешский министр отметил, что атаку 10 октября можно без сомнения назвать государственным терроризмом, а действия Путина — все более отчаянными. Чехия принадлежит к странам, работающим вместе с другими над созданием военного трибунала. Но к моменту его создания невозможно привлечь к ответственности за акт агрессии военных преступников – руководство РФ. Международный суд может судить за конкретные преступления конкретных исполнителей.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.