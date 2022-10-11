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Чехия не планирует отзывать дипломатов и закрывать временно свои дипломатические представительства в Украине, в частности, посольство в Киеве.
Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липовский, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа.
— Наше посольство в Киеве работает. Принимаются все необходимые меры предосторожности, связанные с чрезвычайными ситуациями. Есть команда безопасности, которая защищает посольство, они действуют в координации с украинскими службами, — сказал Ян Липовский.
На вопрос, не планируется ли эвакуация персонала ввиду недавних ракетных атак на украинскую столицу, он ответил отрицательно.
В то же время, министр напомнил, что с началом полномасштабной войны Прага рекомендовала всем гражданам Чехии покинуть Украину и Россию, эта рекомендация остается в силе.
В Праге внимательно следят за ситуацией, заверил дипломат.
Впоследствии в эфире чешского телевидения Ян Липовский сказал, что непосредственной опасности для Чехии нет.
— Если бы Россия была успешна со своим имперским проектом, Восточная и Центральная Европа, конечно, была бы под угрозой, — заметил он и подчеркнул, что Чехия считает своим долгом помогать Украине, которую считает близким партнером и союзником.
Чешский министр отметил, что атаку 10 октября можно без сомнения назвать государственным терроризмом, а действия Путина — все более отчаянными. Чехия принадлежит к странам, работающим вместе с другими над созданием военного трибунала. Но к моменту его создания невозможно привлечь к ответственности за акт агрессии военных преступников – руководство РФ. Международный суд может судить за конкретные преступления конкретных исполнителей.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.
Чехия не планирует отзывать дипломатов и закрывать временно свои дипломатические представительства в Украине, в частности, посольство в Киеве.
Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липовский, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа.
— Наше посольство в Киеве работает. Принимаются все необходимые меры предосторожности, связанные с чрезвычайными ситуациями. Есть команда безопасности, которая защищает посольство, они действуют в координации с украинскими службами, — сказал Ян Липовский.
На вопрос, не планируется ли эвакуация персонала ввиду недавних ракетных атак на украинскую столицу, он ответил отрицательно.
В то же время, министр напомнил, что с началом полномасштабной войны Прага рекомендовала всем гражданам Чехии покинуть Украину и Россию, эта рекомендация остается в силе.
В Праге внимательно следят за ситуацией, заверил дипломат.
Впоследствии в эфире чешского телевидения Ян Липовский сказал, что непосредственной опасности для Чехии нет.
— Если бы Россия была успешна со своим имперским проектом, Восточная и Центральная Европа, конечно, была бы под угрозой, — заметил он и подчеркнул, что Чехия считает своим долгом помогать Украине, которую считает близким партнером и союзником.
Чешский министр отметил, что атаку 10 октября можно без сомнения назвать государственным терроризмом, а действия Путина — все более отчаянными. Чехия принадлежит к странам, работающим вместе с другими над созданием военного трибунала. Но к моменту его создания невозможно привлечь к ответственности за акт агрессии военных преступников – руководство РФ. Международный суд может судить за конкретные преступления конкретных исполнителей.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.