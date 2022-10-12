Официальная версия России о взрыве на Крымском мосту построена на лжи и манипуляции. Ее придумали для сокрытия хищения бюджетных средств, ведь в этом году на безопасность моста было выделено 2 миллиарда рублей.

Об этом говорится в расследовании глобального OSINT-комьюнити Molfar.

Там указывают, что 8 октября на Керченском мосту обрушились 2 пролета, частично свалился еще 1 соседний, о котором не упоминают в официальной версии. Также был взорван железнодорожный состав, где обгорел железнодорожный пролет, согласно публикации.

В статье Meduza говорится, что во время пожара было повреждено более километра железнодорожных путей. В Molfar отмечают, что железнодорожное полотно и вторая автомобильная полоса движения остались практически без повреждений. Уничтожило только ограждение и обгорело покрытие, но опоры и дорожные полотна цели.

Согласно снимку Maxar, возможно, повредился еще один из пролетов. Железнодорожное полотно почти не пострадало, к тому же опоры уцелели. Уцелела и вторая полоса движения автомобилей. Взрыв повредил ограждение и дорожное покрытие.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что Украина будет отвоевывать Крым военным путем.

Также он сообщал, что Украина ударит по Керченскому мосту, как только получит необходимое вооружение.

Подобные планы озвучивал весной секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявлял, что Вооруженные силы Украины, как только появится возможность, ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подкрепления своей армии.

Также советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, должен быть уничтожен.