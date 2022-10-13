Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в четверг объявил, что Украина получит от НАТО средства борьбы с беспилотниками для защиты от атак России на гражданскую инфраструктуру.

Как передает «Европейская правда», такое Йенс Столтенберг заявил по итогам министерской встречи Альянса в Брюсселе.

Он напомнил, что в рамках комплексного пакета помощи НАТО Украина будет получать топливо, зимнюю одежду и медикаменты.

— Как составную часть этого пакета НАТО также оперативно предоставит Украине противодронные средства с сотнями устройств для глушения беспилотников, которые могут помочь свести на нет эффективность российских и иранских дронов и защитить украинское население и инфраструктуру, — добавил генсек.

Йенс Столтенберг также заявил, что в долгосрочной перспективе Альянс поможет Украине перейти с советского на современное натовское вооружение.

Накануне генсек НАТО призвал государства Альянса предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты городов от ракетных обстрелов России.

Ранее стало известно, что российские оккупанты получили от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства.