15 жовтня триває 234-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Збройні Сили України на півдні нанесли 13 ударів, в тому числі по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння та техніки, зокрема, по позиціях протиповітряної оборони, по пунктах управління і збереження боєзапасу російської армії.

Підтверджені втрати противника складають 18 рашистів, 2 самохідні гаубиці «Мста-С», 2 реактивні системи залпового вогню «Град», 1 самохідна гармата 203 калібру «Піон», 4 одиниці авто-бронетехніки, 1 склад з боєприпасами в Бериславському районі, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Пошкоджено ще 3 самохідні гаубиці «Мста-С», ще 1 «Град», 1 крупнокаліберну гармату «Гіацинт-Б», 1 танк та іншу броньовану техніку.

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії активізував повіряну розвідку, зокрема в Баштанському та Бериславському районах.

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В ніч з 14 на 15 жовтня українські захисники на сході та півдні знищили шість дронів-камікадзе Shahed-136 та один ударний вертоліт ворога.

Інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на 08:30 ранку 15 жовтня від Миколаївської ОДА.

м. Миколаїв:

За інформацією ГУ ДСНС України у Миколаївській області, рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета вночі, 13 жовтня.

Вчора, о 14:30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих.

Таким чином, внаслідок російської атаки 13 жовтня загинуло 8 миколаївців: сім мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування.

Миколаївський район:

Інформація про наслідки бойових дій не надходила.

Баштанський район:

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Вчора, 14 жовтня, орієнтовно о 17:22 обстрілів зазнали околиці одного з сіл громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали близько 64700 осіб особового складу

Військовий експерт: Снігурівка — ключовий вузол в обороні росіян на правому березі Дніпра

Снігурівка Миколаївської області, яка з березня знаходиться під окупацією, фактично є ключовим вузлом в обороні армії Російської Федерації на правому березі Дніпра. Про це в ефірі Радіо НВ розповів військовий експерт Сергій Грабський.

— Ми продовжуємо тиснути противника в районі Снігурівки. Ми розуміємо, що Снігурівка є ключовим пунктом оборони противника. І знищенням цього вузла спротиву фактично руйнується вся оборона противника на правому березі (Дніпра, - прим.), - сказав Сергій Грабський.

В деокупованих населених пунктах Херсонщини продовжуються стабілізаційні заходи, в ході яких були виявлені арсенали зброї окупаційних військ. Понад пів тисячі артилерійських снарядів, боєприпасів до реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган», більше ста протитанкових керованих ракет і протитанкових мін найближчим часом буде скеровано по їх власникам найкоротшим способом доставки. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

На окупованих територіях рашисти посилюють перевірки на блокпостах, фільтраційні заходи стали жорсткіші – ретельно перевіряють вміст телефонів та інших гаджетів, проводять детальний обшук автівок, особистих речей, вдираються в будинки.

У Скадовському та Херсонському районах районі рашисти викрали двох людей за їх проукраїнську позицію.

В центрі Херсона окупанти з одного з офісів викрали спецодяг, взуття та гроші.

В Бериславському районі з території сільськогосподарського підприємства викрали техніку, лабораторні прилади, побутову та оргтехніку інше майно.

Всі факти злочинів навіть на окупованій території ретельно фіксуються і будуть розслідувані правоохоронними органами України, передані до міжнародних правових інституцій.

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі складається з 12 кораблів та катерів, які вже звично маневрують поблизу Криму, ховаючись від шторму та нашої зброї за мисом Тарханкут. Напоготові 3 ракетоносії, серед яких один підводний, споряджені частково використаним запасом «Калібрів» у кількості 12 штук.

Повітряна тривога у всіх регіонах України, окрім окупованого Криму

Оперативна інформація від Генерального штабу ЗСУ станом на 06.00 15.10.2022 щодо російського вторгнення

Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам.

Для своїх злочинів противник продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

За минулу добу, окупанти завдали шість ракетних та тридцять авіаційних ударів, здійснили сорок вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з реактивної артилерії, в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області. Також окупанти проводили розвідку в районі населеного пункту Блешня Чернігівської області з використанням БпЛА, який вдалося збити;

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Вовчанські Хутори, Стариця та Дворічне;

на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Греківка, Григорівка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Надія, Нововодяне, Ольгівка, Першотравневе, Роздолівка, Табаївка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Одрадівка, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське, Мар’їнка та Красногорівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад двадцять районів населених пунктів. Серед них - Велика Новосілка, Времівка, Золота Нива, Вугледар, Павлівка, Микільське та Новоданилівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк, за цей тиждень надійшло близько 100 поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію росії, смертність серед них перевищує 50%.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні у Запорізькій області. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала близько тридцяти ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили дев’ять БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, дванадцять складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та двадцять інших важливих цілей.