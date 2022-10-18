В понедельник, 17 октября, в российском городе Ейск самолет упал во двор жилого дома. В результате инцидента погибли 13 человек.

Об этом пишут российские СМИ.

По последним данным, в результате происшествия в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Напомним, вчера в городе Ейск Краснодарского края РФ на жилой дом упал военный самолет. Су-34, наполненный боекомплектом, упал на многоэтажный жилой дом. На месте происшествия зафиксирована серия взрывов, вспыхнул пожар. Пламя охватило четыре этажа