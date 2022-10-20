С сегодняшнего дня, 20 октября 2022, в Одессе с целью экономии электроэнергии сократят количество электротранспорта, но линии закрывать не планируется.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Как пояснил мэр Одессы, сейчас власти делают все возможное, чтобы уменьшить потребление электроэнергии.

— Об общественном транспорте: мы сокращаем количество машин на линии. Однако сами линии не закрываем, – сказал Геннадий Труханов.

При этом он отметил, что благодаря модернизации одесский электротранспорт потребляет на 40% меньше электроэнергии по сравнению с другими городами.

— Поэтому надеемся, что в вопросах транспорта болезненных изменений мы не почувствуем. Опять же, если не будет форс-мажоров, - добавил городской голова.

Кроме того, он обратился к владельцам коммерческих заведений с просьбой выключить вывески и рекламные носители, тратящие электричество.

— Должны понимать главное: все неудобства временные. Когда мы вместе, преодолевать их гораздо легче, – резюмировал он.

Напомним, в Николаеве количество электротранспорта в целях экономии энергии уменьшили на 60%. При этом увеличили количество автобусов по маршрутам.

В городе также выключили светофоры. Вместе с тем, «Укрэнерго» сообщило о том, что 20 октября по всей Украине могут быть применены меры по ограничению потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера. Где именно и в какое время будут отключения — советуют смотреть на сайтах операторов. Отключения будут поочередные – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов.

Также сообщалось, что в Полтаве предпринимателям отключат электроэнергию, если они не будут выключать наружное освещение. В городе уже ввели патрулирование.