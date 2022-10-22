В Верховную Раду внесли проект постановления о признании Беларуси временно оккупированной страной.

Соответствующий проект размещен под номером 8147, сообщает «Европейская правда».

Авторами законопроекта выступила группа народных депутатов от разных фракций и групп, в том числе Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и другие.

Как пояснил Алексей Гончаренко, в постановлении есть следующие важные моменты:

обращение к международному сообществу с просьбой признать территорию Беларуси временно оккупированной Россией;

лишение правительства Лукашенко международной правосубъектности;

прекращение участия Беларуси в международных организациях (ООН, МВФ и т.п.);

призыв синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории и устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования этой страны в качестве оффшорной зоны.

- Лукашенко помогает Путину убивать наших граждан, разрушать наши дома и инфраструктуру. Россия уже осуществила фактический аншлюс Беларуси, а Лукашенко только исполняет прихоти российского диктатора. Необходимо максимально давить на этот незаконный режим! – подчеркнул депутат.