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В Верховную Раду внесли проект постановления о признании Беларуси временно оккупированной страной.
Соответствующий проект размещен под номером 8147, сообщает «Европейская правда».
Авторами законопроекта выступила группа народных депутатов от разных фракций и групп, в том числе Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и другие.
Как пояснил Алексей Гончаренко, в постановлении есть следующие важные моменты:
- Лукашенко помогает Путину убивать наших граждан, разрушать наши дома и инфраструктуру. Россия уже осуществила фактический аншлюс Беларуси, а Лукашенко только исполняет прихоти российского диктатора. Необходимо максимально давить на этот незаконный режим! – подчеркнул депутат.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев, а препятствование снабжению вооружениями от стран-партнеров.
В Верховную Раду внесли проект постановления о признании Беларуси временно оккупированной страной.
Соответствующий проект размещен под номером 8147, сообщает «Европейская правда».
Авторами законопроекта выступила группа народных депутатов от разных фракций и групп, в том числе Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и другие.
Как пояснил Алексей Гончаренко, в постановлении есть следующие важные моменты:
- Лукашенко помогает Путину убивать наших граждан, разрушать наши дома и инфраструктуру. Россия уже осуществила фактический аншлюс Беларуси, а Лукашенко только исполняет прихоти российского диктатора. Необходимо максимально давить на этот незаконный режим! – подчеркнул депутат.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев, а препятствование снабжению вооружениями от стран-партнеров.