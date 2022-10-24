Чешская энергетическая компания ČEZ обратится в международный арбитраж с иском к российскому «Газпрому», где потребует компенсаций за перебои в поставках природного газа в течение 2022 года.

Об этом заявил генеральный директор ČEZ Даниэль Бенеш в эфире Чешского телевидения (ČT), передает Укринформ.

По словам Даниэля Бенеша, сейчас невозможно вести переговоры с «газпромом» о поставках на следующий год, и международный арбитраж в этой ситуации — единственно возможный шаг.

— В тот момент, когда кто-то не выполняет имеющийся у вас контракт трудно говорить о чем-то, кроме компенсации убытков, — подчеркнул он, отвечая на вопрос, ведет ли ČEZ переговоры с российским «Газпромом» о поставках на 2022 год.

Напомним, Италия впервые почти за 50 лет в течение недели не импортировала природный газ из Российской Федерации.