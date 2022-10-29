Как только ВСУ возьмут в полный огневой мешок Херсон и будут перебивать не только военные поставки, но и продовольствие, группировка россиян будет истощена.

Об этом в эфире Эспрессо сказал военный эксперт Петр Черник.

— Я не сторонник концепции, что враг покинет Херсонщину. На мой взгляд, битва за Херсон будет. Вопросы в характере боевых действий. Я являюсь ярым сторонником осады, а не штурма в лоб, - заявил он.

Черник объяснил свое видение осады города.

— Наращиваем наш артиллерийский потенциал и потенциал РСЗО. Новая помощь от США усилит обеспечение ВСУ артбоеприпасами, в первую очередь разумными. Более 500 снарядов это много. Далее должно быть постепенное поддвижение бронетанковой техники и отрезание всех возможных путей для обеспечения Херсона. Как только мы возьмем в полный огневой мешок город и будем перебивать не чисто военные поставки, но и продовольствие, - группировка будет истощена. Оно либо будет уничтожено, либо взято в плен. По моему мнению, лобовые атаки недопустимы, - отметил эксперт.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что операция по увольнению Херсона будет продолжаться до конца ноября.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, покинули территорию военного аэродрома «Чернобаевка» в Херсонской области.

Накануне сообщалось, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы».

Также известно, что российские военные готовят временно оккупированный ими Херсон к уличным боям.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия пытается превратить Херсонскую область в зону отчуждения.