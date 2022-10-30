Фото: Херсонський напрямок, Костянтин та Влада Ліберові

30 жовтня триває 249-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

За даними Оперативного командування «Південь», ЗСУ протягом 29 жовтня на південному фронті знищили 57 росіян. Українська авіація завдала десять авіаударів по скупченнях живої сили та військової техніки окупантів.

Там зазначили, що так українська авіація відповіла на здійснення росіянами 6 авіаційних ударів по точках розгортання протиповітряної оборони, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки.

Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань. У командуванні підтвердили, що російсько-окупаційні війська на півдні країни втратили:

57 солдатів;

самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона»;

самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С»;

гаубиці «Д-20» та «Мста-Б»;

зенітні ракетно-гарматні комплекси «Тунгуска» та «Панцир-С1»;

танк;

7 одиниць автобронетехніки.

Крім того, українські військові пошкодили ще один російський танк та 3 одиниці автобронетехніки.

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складає 10 кораблів, серед яких 3 надводні ракетоносії, озброєні 24 крилатими ракетами типу «Калібр». Також у морі перебуває один великий десантний корабель.

В ОК кажуть, що під приводом проведення підготовки до оборони у Новій Каховці російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі Дніпра. Такі заходи продовжуються по інших населених пунктах правобережжя.