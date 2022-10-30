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30 жовтня триває 249-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
За даними Оперативного командування «Південь», ЗСУ протягом 29 жовтня на південному фронті знищили 57 росіян. Українська авіація завдала десять авіаударів по скупченнях живої сили та військової техніки окупантів.
Там зазначили, що так українська авіація відповіла на здійснення росіянами 6 авіаційних ударів по точках розгортання протиповітряної оборони, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки.
Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань. У командуванні підтвердили, що російсько-окупаційні війська на півдні країни втратили:
Крім того, українські військові пошкодили ще один російський танк та 3 одиниці автобронетехніки.
Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складає 10 кораблів, серед яких 3 надводні ракетоносії, озброєні 24 крилатими ракетами типу «Калібр». Також у морі перебуває один великий десантний корабель.
В ОК кажуть, що під приводом проведення підготовки до оборони у Новій Каховці російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі Дніпра. Такі заходи продовжуються по інших населених пунктах правобережжя.
Оновлюється
09:07 У Сеулі кількість загиблих під час святкування Геловіну збільшилась до 151. Ще 82 людини постраждали, 19 з них — у важкому стані. Крім того, влада Сеулу отримала 355 повідомлень про зниклих безвісти.
Президент оголосив п'ятиденний національний траур.
08:45 Полковник Роман Костенко, який з перших днів стоїть в обороні Миколаєва, публікував відео роботи зенітно-ракетного комплексу «Перун».
07:50 На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ. Від ворожих обстрілів з реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Нікополь і Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка на Херсонщині.
За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої «евакуації» з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.
У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні «росгвардійців».
На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.
В населеному пункті Велика Знам’янка Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.
30 жовтня триває 249-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
За даними Оперативного командування «Південь», ЗСУ протягом 29 жовтня на південному фронті знищили 57 росіян. Українська авіація завдала десять авіаударів по скупченнях живої сили та військової техніки окупантів.
Там зазначили, що так українська авіація відповіла на здійснення росіянами 6 авіаційних ударів по точках розгортання протиповітряної оборони, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки.
Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань. У командуванні підтвердили, що російсько-окупаційні війська на півдні країни втратили:
Крім того, українські військові пошкодили ще один російський танк та 3 одиниці автобронетехніки.
Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складає 10 кораблів, серед яких 3 надводні ракетоносії, озброєні 24 крилатими ракетами типу «Калібр». Також у морі перебуває один великий десантний корабель.
В ОК кажуть, що під приводом проведення підготовки до оборони у Новій Каховці російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі Дніпра. Такі заходи продовжуються по інших населених пунктах правобережжя.
Оновлюється
09:07 У Сеулі кількість загиблих під час святкування Геловіну збільшилась до 151. Ще 82 людини постраждали, 19 з них — у важкому стані. Крім того, влада Сеулу отримала 355 повідомлень про зниклих безвісти.
Президент оголосив п'ятиденний національний траур.
08:45 Полковник Роман Костенко, який з перших днів стоїть в обороні Миколаєва, публікував відео роботи зенітно-ракетного комплексу «Перун».
07:50 На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ. Від ворожих обстрілів з реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Нікополь і Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка на Херсонщині.
За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої «евакуації» з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.
У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні «росгвардійців».
На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.
В населеному пункті Велика Знам’янка Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.