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31 жовтня триває 250-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
Серед них — Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Нова Кам’янка, Правдине і Червоне Херсонської області та Киселівка і Тернові Поди на Миколаївщині.
На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку, повідомили в Генштабі.
Триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки противника з правобережної частини Херсонської області. Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві з них, днями, успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту.
За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій — знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців.
Оновлюється
08:00 Українські захисники збили російський літак на півдні та знищили два склади росіян, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Авіатори ЗСУ тричі атакували райони зосередження ворожої живої сили та техніки росіян, а воїни-зенітники влучно збили черговий Су-25.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 156 вогневих завдань
Підтверджені втрати ворога наразі складають:
В Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.
31 жовтня триває 250-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
Серед них — Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Нова Кам’янка, Правдине і Червоне Херсонської області та Киселівка і Тернові Поди на Миколаївщині.
На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку, повідомили в Генштабі.
Триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки противника з правобережної частини Херсонської області. Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві з них, днями, успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту.
За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій — знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців.
Оновлюється
08:00 Українські захисники збили російський літак на півдні та знищили два склади росіян, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Авіатори ЗСУ тричі атакували райони зосередження ворожої живої сили та техніки росіян, а воїни-зенітники влучно збили черговий Су-25.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 156 вогневих завдань
Підтверджені втрати ворога наразі складають:
В Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.