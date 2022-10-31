Фото: Херсонський напрямок, Костянтин та Влада Ліберові

31 жовтня триває 250-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.

Серед них — Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Нова Кам’янка, Правдине і Червоне Херсонської області та Киселівка і Тернові Поди на Миколаївщині.

На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку, повідомили в Генштабі.

Триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки противника з правобережної частини Херсонської області. Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві з них, днями, успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій — знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців.

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Українські захисники збили російський літак на півдні та знищили два склади росіян, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Авіатори ЗСУ тричі атакували райони зосередження ворожої живої сили та техніки росіян, а воїни-зенітники влучно збили черговий Су-25.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 156 вогневих завдань

Підтверджені втрати ворога наразі складають:

27 окупантів

танк

2 міномети

самохідна крупнокаліберна гаубиця «Акація»

двадцяти трьох міліметрова зенітна установка

5 одиниць авто-бронетехніки.

В Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.