Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 2 ноября, отметил, что страна-агрессор Россия теперь требует «гарантий безопасности» от Украины.

Глава государства приветствовал возобновление работы « зернового соглашения» и подчеркнул, что российский шантаж ни к чему не привел, в том числе благодаря реакции ООН и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

— Сегодня в Кремле рассказывают, что они требовали гарантий безопасности от Украины. Стоит остановиться на мгновение, чтобы обдумать такие заявления. 252 дня назад Россия потребовала «гарантий безопасности» от США. После восьми месяцев российской «специальной операции» в Кремле требуют гарантии безопасности от Украины, - сказал президент.

По мнению Зеленского, это демонстрирует «поразительные изменения» и то, какой провал понесла российская агрессия.

— Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободной, – подчеркнул он.

2 ноября страна-агрессор заявила, что возобновляет участие в соглашении по экспорту зерна из Украины через порты в Черном море. В минобороны РФ утверждают, что получили «гарантии» от Украины. Перед этим Россия распространяла фейк, что Украина вроде бы могла атаковать российские корабли в оккупированном Севастополе, используя маршрут «зернового коридора».

29 октября Россия решила приостановить действие договора из-за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя. Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в Севастополе беспилотники поразили по крайней мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального доказательства ликвидирования русских кораблей в Севастополе нет.

Позже Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.

Также сообщалось, что мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как Россия вышла из соглашения о разрешении на экспорт зерна из Украины через Черное море.