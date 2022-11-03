Верховная Рада проголосовала за увольнение министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Соответствующее решение было поддержано 279 народными депутатами, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Фракция Европейской солидарности в полном составе воздержалась от голосования, а слуги дали 195 голосов. От «Платформы за жизнь и мир» было 16 голосов, от «Батькивщины», «Восстановление Украины», «За будущее» и «Доверия» по 13 голосов, а от «Голоса» 6 фракционных и 10 внефракционных голосов.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз» Украины вместо Юрия Витренко возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.