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Украина не брала на себя никаких новых обязательств по «зерновому соглашению».
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Накануне Владимир Путин заявил, что РФ решила вернуться к «зерновому соглашению», потому что якобы получила от Украины «гарантию» неиспользования коридора в военных целях.
Олег Николенко подчеркнул, что Украина не использовала и не планировала использовать коридор в военных целях, а также никогда не угрожала безопасности маршрута.
— Никаких новых обязательств, выходящих за рамки уже существующих в «зерновом соглашении», наша страна не принимала, – подчеркнул спикер МИД.
Он также добавил, что Россия вернулась к «зерновому соглашению» благодаря активной дипломатии генсека ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану.
— Это была позиция силы, а не уступок. Возврат России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат, – подытожил Олег Николенко.
Напомним, Россия решила вернуться к выполнению зернового соглашения, из которого оно недавно самовольно «вышло».
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Украина не брала на себя никаких новых обязательств по «зерновому соглашению».
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Накануне Владимир Путин заявил, что РФ решила вернуться к «зерновому соглашению», потому что якобы получила от Украины «гарантию» неиспользования коридора в военных целях.
Олег Николенко подчеркнул, что Украина не использовала и не планировала использовать коридор в военных целях, а также никогда не угрожала безопасности маршрута.
— Никаких новых обязательств, выходящих за рамки уже существующих в «зерновом соглашении», наша страна не принимала, – подчеркнул спикер МИД.
Он также добавил, что Россия вернулась к «зерновому соглашению» благодаря активной дипломатии генсека ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану.
— Это была позиция силы, а не уступок. Возврат России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат, – подытожил Олег Николенко.
Напомним, Россия решила вернуться к выполнению зернового соглашения, из которого оно недавно самовольно «вышло».