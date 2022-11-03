Украина не брала на себя никаких новых обязательств по «зерновому соглашению».

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Накануне Владимир Путин заявил, что РФ решила вернуться к «зерновому соглашению», потому что якобы получила от Украины «гарантию» неиспользования коридора в военных целях.

Олег Николенко подчеркнул, что Украина не использовала и не планировала использовать коридор в военных целях, а также никогда не угрожала безопасности маршрута.

— Никаких новых обязательств, выходящих за рамки уже существующих в «зерновом соглашении», наша страна не принимала, – подчеркнул спикер МИД.

Он также добавил, что Россия вернулась к «зерновому соглашению» благодаря активной дипломатии генсека ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану.

— Это была позиция силы, а не уступок. Возврат России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат, – подытожил Олег Николенко.

Напомним, Россия решила вернуться к выполнению зернового соглашения, из которого оно недавно самовольно «вышло».